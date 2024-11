Van Bronckhorst gaat met Besiktas in eigen huis verrassend onderuit tegen middenmoter

Besiktas is er zaterdagavond niet in geslaagd in het spoor van koploper Galatasaray te blijven. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam vlak voor rust op voorsprong tegen de nummer negen van de Süper Lig, Kasimpasa, maar slikte na rust drie tegentreffers: 1-3. Besiktas blijft zodoende steken op plek vier, op acht punten van Galatasaray.

Aan kansen voor rust geen gebrek voor Besiktas. Zo zag Ciro Immobile een schot net gekeerd worden door een verdediger, kreeg Rafa Silva uiteindelijk toch geen strafschop mee en wist Muci Kasimpasa-doelman Andreas Gianniotis, die fraai redde, niet te passeren.

Aan de andere kant scheelde het niets of de poging van Haris Hajradinovic had Kasimpasa een verrassende voorsprong opgeleverd. Nadat Gianniotis fraai redde op een poging van Immobile, leek het bij rust bij 0-0 te blijven.

Niets bleek echter minder waar, want Muci opende de score in de blessuretijd van de eerste helft. De Albaniër schoot een heerlijke voorzet van Arthur Masuaku bij de tweede paal binnen: 1-0.

Het goede gevoel verdween echter al snel na rust, want Claudio Winck tekende voor de gelijkmaker. Met een heerlijke streep in de kruising uit een moeilijke hoek liet de Braziliaan Besiktas-doelman Mert Günok volstrekt kansloos: 1-1.

Het werd nog erger voor Besiktas, en dat had het deels te wijten aan de gemiste kansen van Cher Ndour en Rafa Silva. Kasimpasa bleek effectiever en na slordig balverlies van Masuaku bracht Mamadou Fall de bal tot bij Aytac Kara, die binnenwerkte: 1-2.

In de jacht op de gelijkmaker liep Besiktas vlak voor tijd tegen een derde tegentreffer aan. Fall stond vrij in de zestien, werd aangespeeld en schoot de bal in de verre hoek: 1-3. Nuno Da Costa kreeg nog rood, maar de voorsprong van Kasimpasa kwam niet meer in gevaar.