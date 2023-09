Van Bommel ziet Antwerp zege uit handen geven in Belgische topper

Zondag, 3 september 2023 om 18:01 • Jonathan van Haaster

Royal Antwerp heeft in de slotfase punten laten liggen in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel leek lange tijd met een zege aan de haal te gaan na de 1-2 van Jurgen Ekkelenkamp, maar vlak voor tijd ging het alsnog mis toen Mandela Keïta een strafschop veroorzaakte: 2-2. Door het puntenverlies staat Antwerp slechts achtste na vijf wedstrijden, al heeft het nog wel een duel tegoed. Union heeft uit hetzelfde aantal wedstrijden (4) twee punten meer behaald dan the Great Old.

De wedstrijd begon dramatisch voor Antwerp, dat een strafschop tegen kreeg na een overtreding van Soumaila Coulibaly op Casper Terho. Dennis Eckert Ayensa maakte vanaf elf meter geen fout: 1-0. Antwerp kwam er in de openingsfase eigenlijk niet aan te pas, maar kwam na ruim twintig minuten wel op gelijke hoogte. Sam Vines profiteerde volop van een rebound, nadat Michel-Ange Balikwisha even daarvoor nog stuitte op Anthony Moris. Vines moet het veld niet veel later geblesseerd verlaten en hij zag dat Union bijna op 2-1 kwam, ware het niet dat de poging van Ayensa op de paal uiteenspatte.

Vlak voor rust kwam Antwerp tegen de verhouding in op voorsprong. Zeno Van den Bosch kopte uit een hoekschop door richting de tweede paal, waar Ekkelenkamp zichzelf goed gepositioneerd had: 1-2. Na rust was het voor Antwerp vooral tegenhouden en loeren op de counteraanval. Invaller Gyrano Kerk leek zo'n mogelijkheid te benutten, maar hij stuitte op Moris. De Luxemburger zag zijn ploeg vlak voor tijd een strafschop krijgen na een botsing tussen Keïta en Charles Vanhoutte. Gustaf Nilsson benutte de strafschop en bepaalde zo de eindstand op 2-2.