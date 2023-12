Van Bommel lovend: ‘Eigenlijk geen superster, en toch is hij dat wél’

Mark van Bommel heeft in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws een mooie anekdote gedeeld over Luc Nilis. De Belgische spits, tegenwoordig werkzaam als specialistentrainer, stond in het verleden samen op het veld met de huidige trainer van Royal Antwerp FC. Ook trainde hij zijn jongste zoon Ruben.

Van Bommel wordt door de verslaggever van Het Laatste Nieuws gevraagd om zijn mening over Nilis. "Jah, Luc is top, hé. Eigenlijk is Luc — omwille van zijn persoonlijkheid — geen superster, en toch is hij dat wél, door zijn manier van voetballen. Luc praatte met zijn voeten", aldus Van Bommel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik herinner me de eerste of tweede training van het seizoen. Eric Gerets was trainer. Wedstrijdvorm, ik geef een pass op Luc, maar die was niet goed. Nou, Luc zei niks, maar hij keek me aan op een manier... Ik wist meteen: dit moet niet meer gebeuren, de volgende keer moet ik die bal goed geven. Dié uitstraling had Luc dan wel."

Uiteindelijk speelde Van Bommel slechts één seizoen met Nilis. "Luc was ook top als mens. Hij heeft zijn moeilijke momenten gekend, maar daar is ie telkens uit geklauterd. Zet hem niet voor een groep — dat vindt hij zelf ook niet leuk —, maar als individuele trainer is hij fantastisch."

Nog altijd plukt de familie Van Bommel de vruchten van de deskundigheid van Nilis. "Mijn jongste zoon Ruben heeft met Luc gewerkt bij de jeugd van PSV en vandaag doet hij nog steeds dingen die Luc hem heeft aangeleerd."

Nilis was een tweebenige spits die bekendstond om zijn traptechniek en in België wordt gezien als een van de beste spitsen uit de geschiedenis van het land. Het meest succesvol was de Belg bij Anderlecht en PSV. Met de club uit Eindhoven werd hij drie keer landskampioen en won hij eenmaal de beker.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties