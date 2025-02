Mark van Bommel en Marco van Basten zijn na afloop van Juventus - PSV lovend over één speler van de Eindhovenaren. De analisten van Ziggo Sport zagen de verdediger excelleren en echt uitblinken op het Europese toneel.

Ivan Perisic tekende in de tweede helft op fraaie wijze voor de gelijkmaker van PSV. Het was niet voldoende voor een goed resultaat, want Juventus won alsnog dankzij een laat doelpunt van Samuel Mbangula.

''Hij speelt op Champions League-niveau. Hij is vast, betrouwbaar en doet geen gekke dingen. En dat heb je nodig in de Champions League'', is Van Bommel zeer onder de indruk van de Kroatische routinier in dienst van PSV.

''Het is een buitenspeler waarvan je zegt: 'Die doet geen gekke dingen'. Het is allemaal functioneel. Een fantastische aanname met rechts en hij schiet hem met links binnen'', beschrijft de oud-middenvelder de fraaie 1-1 van Perisic na rust. ''Maar dit is gewoon een speler die functioneel is. Functioneel goed.''

''Je ziet ook dat hij gedurende de wedstrijd weinig balverlies heeft. Hij doet weinig gekke dingen. Hij doet zijn dingen verdedigend en je kan op hem rekenen'', vult Van Basten zijn tafelgenoot aan.

Van Basten heeft ook van de goal van Perisic genoten. ''De aanname met rechts, want de bal komt toch uit de hoog. Hij ligt dan gelijk voor zijn linkerbeen. En hij schiet hem goed in. Dit maakt wel verschil, dit soort mensen.''

''Het is een beetje instinct. Maar je moet het ook doen, je moet het proberen. Soms lukt het niet, dan gaat de bal tegen de paal of de keeper aan. En deze past precies'', aldus Van Basten.