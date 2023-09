‘Van beslissend bij Roda naar de nummer 10 van Real Madrid? Wie weet!’

Donderdag, 28 september 2023 om 21:27 • Kevin van Buuren • Laatste update: 22:13

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit. Met deze keer aandacht voor Sami Ouaissa: de linkspoot van Roda JC was de jongste debutant van de club in dertig jaar tijd.

“Ik ben een technische speler, speel graag tussen de linies en ik heb een goed overzicht. Daarnaast heb ik een sterk linkerbeen”, zo omschrijft het grote Roda-talent zichzelf. Tegen NAC Breda (1-3 verlies) maakt Ouaissa op 26 augustus 2022 als zeventienjarige zijn debuut voor de club uit Kerkrade. Hij is dan de jongste debutant in ruim dertig jaar tijd. Zijn kwaliteiten staan al lang op de radar. De aanvallende middenvelder speelt al sinds zijn zesde voor de club en staat lang te boek als groot talent. Enkele maanden na zijn debuut staat hij zelfs voor het eerst in de basis. Echter kan hij tegen PEC Zwolle niet voorkomen dat Roda opnieuw verliest: 1-3.

Zijn doorbraak is een lichtpuntje in een donker seizoen voor de Trots van het Zuiden. Roda eindigt het seizoen 2022/23 als vijftiende. “Dat was gek, want daar horen wij niet te staan”, vertelt Ouaissa tegenover Voetbalzone. Desondanks mag het zijn eigen pret niet drukken. “Ik had niet verwacht dat ik basisspeler zou worden van het eerste. Ik was zenuwachtig, maar een week later mocht ik al mijn eerste profcontract tekenen.” In het eerste wordt hij mede begeleid door assistent-trainer Mark Luijpers, die twintig jaar eerder vanuit de eigen jeugdopleiding doorstootte naar het eerste elftal. “Hij heeft heel veel talent, maar het belangrijkste is dat er een goede kop op zit”, zegt de oud-verdediger. “Hij werkt hard en is een hele goede jongen.”

18 - Sami Ouaissa (18 years and 120 days) is the youngest starting debutant for @RodaJCKerkrade in a league match since Stefan Jansen in the Eredivisie in 1990 (18 years and 87 days). Prospect. https://t.co/JvMGf1hXxQ — OptaJohan (@OptaJohan) January 30, 2023

Dromen van de top

Daarnaast is Ouaissa ook niet bang om zijn ambities uit te spreken. Als hij vijftien is, voorspelt hij zijn debuut op de website van Roda. “Als ik geen profvoetballer zou worden, wil ik sportfysio worden. Maar dat is echt een absolute back-up. Mijn doel is om op zeventienjarige leeftijd te debuteren in het eerste.” En ook nu durft de technicus te dromen, al benadrukt hij tegelijkertijd dat zijn beide benen op de grond staan. “Eerst wil ik slagen bij Roda. Ik wil een vaste basisspeler zijn. Vanuit daar belangrijk worden met goal en assists en het team helpen. Daarna zou ik graag een mooie stap nemen naar een Eredivisie-club.”

Na een begin als reservespeler lijkt Ouaissa zijn basisplek dit seizoen te pakken te hebben. Op 9 september begint hij tegen NAC (1-3 winst) voor het eerst dit seizoen in de basis en geeft direct een assist. Als een volleerd spelmaker brengt Ouaissa, met een subtiel stiftje over de laatste linie, Maximilian Schmid in stelling om te scoren. “Het is nooit leuk om op de bank te beginnen, maar ik denk dat ik het heel goed heb gedaan tijdens mijn invalmomenten. Ik ben blij dat ik uiteindelijk weer mocht starten”, vertelt hij in gesprek met 1Limburg.

Binnen de club leert hij veel van Walid Ould-Chikh. De 23-jarige middenvelder kwam begin dit seizoen op huurbasis over van FC Volendam en speelt voornamelijk op een van Ouaissa’s favoriete posities: nummer 10. “Hij is ook een concurrent, maar zo wil ik hem niet zien. Als ik zie hoe hij het doet, en hoe hij mij helpt. Hij is als een grote broer van mij hier op de club.” Op de Europese velden vergelijkt Ouaissa zijn spel het liefst met Hakim Ziyech. “Als rechtsbuiten speelt hij veel tussen de linies met zijn linkerbeen. Zo probeer ik dat ook te doen. Ik kijk ook veel naar hem om ervan te leren.” Ook Ziyech klom via de Nederlandse ladder op naar een Europese topclub als Chelsea. Ouissa hoopt eenzelfde pad te bewandelen, zij het met een ander eindstation. “Mijn absolute droom is Real Madrid. Dat is echt mijn favoriete club. Ik heb ook een keer op het veld mogen spelen, toen had ik een trainingskamp gewonnen. Dat is geweldig. Of ik de nummer 10 van Madrid kan worden? Wie weet”, besluit hij lachend.

Misschien mag Ouaissa, net als Ziyech, ooit ook kiezen tussen het Marokkaans en het Nederlands elftal. “Die keuze laat ik voor nu nog voor mezelf. Dat lijkt me het verstandigst.” Wel genoot hij enorm van het de Leeuwen van de Atlas tijdens het WK in Qatar. “Zij speelden heel mooi vanuit discipline. Als je zo presteert op een WK, heb je het heel goed gedaan. Daar genoot ik van. Hoe het leefde in Marokko, maar ook ver daarbuiten.” Ouaissa mocht al wel ruiken aan het leven als Oranje-speler. Hij speelde in het future-elftal van Oranje Onder 16 (het tweede elftal, red.) en zat in maart bij de voorselectie voor Oranje Onder 20. Een sleutelrol bij Roda moet tot een definitieve doorbraak leiden bij in ieder geval één nationaal elftal.

Als basisspeler wil de jonge Ouaissa zich dit seizoen laten zien bij Roda.

Dit seizoen

Wat dat betreft is het seizoen 2023/24 een grote kans voor de jongeling. Na een uitstekende start lijkt Roda mee te spelen om de prijzen. Na de zeperd van de vorige jaargang is dat ook precies de doelstelling van de club. “We zijn goed begonnen, maar we moeten nu niet denken dat we het makkelijk gaan halen. Maar ik denk zeker dat wij de play-offs gaan halen. Wie weet wat er dan nog meer komt. Ik geloof dat het erin zit. Als je ook naar dit stadion kijkt... de clubhistorie is gigantisch. Dan hoort Roda zeker thuis in de Eredivisie.” Wat ging er vorig seizoen dan mis? “Ik denk dat we toen geen hecht team waren. Nu staat er een groep waarin de spelers voor elkaar door het vuur gaan.”

Ondanks dat Ouaissa zijn volgende stap al weet, wil hij ook presteren voor de club Roda. “Ik speel hier vanaf mijn zesde. Ik kom ook uit Limburg. Roda betekent heel erg veel voor mij. Ik heb ook kansen gehad om naar andere clubs te gaan, maar ik heb altijd gekozen voor Roda. Uiteindelijk heeft dat zichzelf uitbetaald. Het is mooi dat je hier alle teams doorlopen hebt, en dan als zeventienjarige mag debuteren in het eerste.” Wanneer het gaat over zijn toekomstige transfersom, toont hij zich weer bescheiden. “Weet je wat het is? Ik ben er net. Ik kom net kijken hier. Eerst moet ik belangrijk worden voor het team. Als ik toch een bedrag moet noemen. Een miljoen, dat is voor een jonge speler heel mooi”, lacht het talent.



Paspoort

Naam: Sami Ouaissa

Club: Roda JC

Leeftijd: 18

Positie: Rechtsbuiten/aanvallende middenvelder

Wedstrijden: 7

Sterke punten: Overzicht, techniek