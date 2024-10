Valentijn Driessen ziet international ‘slaapwandelen’: ‘Dit gaat je je plek in het Nederlands elftal kosten’

Quinten Timber had meer kunnen doen tegen de openingstreffer van Roland Sallai in het Nations League-duel tussen Hongarije en Nederland (1-1), zo oordeelt Valentijn Driessen. Volgens de journalist van De Telegraaf was de middenvelder van Feyenoord aan het ‘slaapwandelen’.

Hongarije kwam vrijdagavond na ruim een half uur op voorsprong in Boedapest, nadat Tijjani Reijnders balverlies leed op het middenveld. Zsolt Nagy legde de bal panklaar neer bij de tweede paal, waar Sallai vrij kon binnentikken: 1-0.

Driessen legt de schuld volledig neer bij Timber. “Een onachtzaamheid in de eerste helft word je noodlottig. Het teruglopen van Quinten Timber... Hij wordt geroemd vanwege zijn vechtlust, het is een strijder en hij kan voor de rest terugkijken op een redelijke wedstrijd, maar als je ziet hoe hij terugloopt. Dat kan niet.”

“Dat zijn van die slaapwandelmomenten”, gaat Driessen verder. “Die kunnen je noodlottig worden. Nu kom je uiteindelijk aan een gelijkspel dankzij het doelpunt van Denzel Dumfries, maar voor hetzelfde geld blijft het 1-0 en verlies je hier deze wedstrijd. Hij had daar moeten staan.”

“Op dat moment moet je de urgentie aanvoelen om sneller mee terug te komen. Je moet naar achter sprinten om dat gevaar te neutraliseren. Dat deed hij niet. Zeker met de wetenschap dat er vier middenvelder thuiszitten kun je je dit soort fouten niet veroorloven. Dat gaat je je plek in het Nederlands elftal kosten", besluit Driessen zijn betoog.

De aanvoerder van Feyenoord kreeg van Voetbalzone een 5 voor zijn basisdebuut in het Nederlands elftal. “Quinten Timber maakte vrijdag zijn basisdebuut bij Oranje, maar de Feyenoorder speelde niet zijn beste wedstrijd. Een hard afstandsschot van de middenvelder vloog maar rakelings naast het doel, maar in de passing schortte het er af en toe aan bij de hardwerkende Timber.”

“In het tweede bedrijf leed de debutant twee keer kort achter elkaar op een gevaarlijke positie balverlies. Ook in zijn dribbels was hij niet bijster succesvol”, aldus redacteur Lars Capiau.