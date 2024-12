Valentijn Driessen zag boze speler bij Ajax in Alkmaar: ‘Hij was echt not amused’

Kenneth Taylor was niet blij met zijn wissel tegen AZ (2-1 nederlaag), zo benadrukt journalist Valentijn Driessen maandag in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Ajax-trainer Francesco Farioli haalde de 22-jarige middenvelder in zijn geboortestad na 78 minuten naar de kant.

Clubwatcher Mike Verweij denkt dat Farioli snel krediet aan het verliezen is bij de spelers van Ajax. “Dat kon je ook zien aan de reactie van Taylor”, beweert Driessen eveneens. “Hij was echt not amused.”

“Datzelfde heb ik gezien aan het begin van het seizoen bij Sparta - Feyenoord. Toen werd Quinten Timber eruit gehaald. Zulke dingen moet je heel snel rechtbreien, anders verlies je een speler”, oordeelt Driessen.

Driessen heeft begrip voor de reactie van Taylor. “Het is niet zo dat hij gister heel goed speelde, maar hij is wel een van de sterkhouders van dit Ajax. Hij draait een redelijk seizoen en presteert stabiel.”

Driessen vindt het ‘ongelooflijk’ dat Branco van den Boomen de wedstrijd wel volledig uit mocht spelen. “Die stond gewoon stil. Geen enkel tempo. Je hebt spelers die aan de bal nog zorgen dat ze het tempo versnellen, maar dat heeft hij ook niet.”

Verweij wordt moe van het beleid van Farioli. “Dat eeuwige rouleren en dat vasthouden aan die data… Er zijn geen automatismen omdat hij dat hele elftal naar de gallemiezen wisselt. Liverpool speelt ook bijna altijd met een vaste basis. Waarom kunnen spelers niet twee wedstrijden in een week spelen?”

Taylor speelde tot dusver al 1.668 minuten onder Farioli, verdeeld over 25 officiële wedstrijden. Daarin was de viervoudig international van het Nederlands elftal goed voor zes doelpunten en zes assists.