Valentijn Driessen waagt zich aan voorspelling van Klassieker tussen Feyenoord en Ajax: 'Ik ga voor...'

Valentijn Driessen gaat niet automatisch uit van een overwinning van Feyenoord op Ajax in De Klassieker van woensdag. De chef voetbal van De Telegraaf dicht de bezoekers uit Amsterdam kansen toe in de altijd beladen Eredivisie-topper in Rotterdam-Zuid.

''Het wordt een keer tijd. Het zou voor die jongen geweldig zijn, want zo langzamerhand groeit hij uit tot het lachertje van de Eredivisie. Als je bij Ajax eind oktober nog geen doelpunt hebt gemaakt als spits van het eerste elftal, dan moet je een keer loskomen'', analyseert Driessen eerst de doelpuntendroogte van Brian Brobbey in een video-item van de ochtendkrant.

''En het zou voor hem geweldig zijn als het juist tegen Feyenoord is in De Kuip. Want dan laat hij het ook gelijk zien tegen een goede tegenstander.'' Brobbey scoorde tot dusver pas één keer dit seizoen, in de voorronde van de Europa League. In de Eredivisie wist de aanvaller het net nog niet te vinden.

Driessen waagt zich vervolgens aan een voorspelling van De Klassieker van woensdagavond in De Kuip. ''Volgens mij heb ik het ook al eerder gezegd. Maar ik ga toch voor een gelijkspel. Ik denk toch dat Ajax zich niet overhoop laat spelen in Rotterdam.''

''Aan de andere kant denk ik dat Ajax misschien wel kan winnen. We hebben veel kritiek geleverd op Farioli, zeker omdat hij niet aanvallend wil spelen. En dat hij veel rouleert. Maar misschien is dit het punt van de wederomkeer'', sluit Driessen een zege van Ajax op Rotterdamse bodem niet bij voorbaat uit.

''En dat Farioli laat zien dat hij met een heel groot masterplan bezig is geweest om deze wedstrijd te winnen tegen Feyenoord. En zaterdag thuis tegen PSV, en daarna tegen FC Twente. Ik ga of voor een gelijkspel, of een overwinning voor Ajax'', zo besluit de chef voetbal zijn voorbeschouwing op De Klassieker.

Feyenoord was afgelopen seizoen oppermachtig tegen Ajax. In de Johan Cruijff ArenA werd met 0-4 gewonnen, terwijl Ajax De Kuip ruim een halfjaar later verliet met een smadelijke 6-0 nederlaag. De eerste Klassieker van dit seizoen begint woensdag om 18:00.