Valentijn Driessen vol ongeloof over Oranje-international: 'De man kan niet koppen! Dat is ongelooflijk'

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van Brian Brobbey. De spits van Ajax wist afgelopen donderdag tegen Lazio (1-3 nederlaag) ondanks meerdere kansen opnieuw niet tot scoren te komen. Met name op het gebied van koppen komt Brobbey volgens Driessen tekort.

Het is nog niet het seizoen waar Brobbey op gehoopt had. In 22 officiële wedstrijden was de spits tot dusver goed voor slechts 3 goals. Tegen Lazio kreeg hij donderdag meerdere kansen, maar scoren deed hij niet.

“Brobbey heeft nu in al die wedstrijden van Ajax één goal gemaakt in de Eredivisie. En hij is in topconditie”, begint Driessen in een video-item van De Telegraaf.

“Het is ook typerend, want gisteren (donderdag, red.) ging het dan om drie momenten met z’n hoofd… De man kan niet koppen. En dat is een spits van Ajax. Dat is natuurlijk ongelooflijk”, vervolgt de journalist.

“Een spits van Ajax die al tien of vijftien jaar in de opleiding rondloopt die niet kan koppen, dan ben je uitgepraat. En er zit ook niemand in deze staf die het hem zal leren. Farioli is natuurlijk niet voor niks keeperstrainer geweest.”

Driessen denkt dat het vele rouleren van trainer Francesco Farioli ook niet fijn is voor Brobbey. “Voor een spits is dat dodelijk. Ik heb net toevallig Wim Kieft aan de lijn gehad, voor z’n column, en hij zei ook: ‘Dit is killing voor een spits’.”

“Een spits weet liever dat hij op de bank begint en blijft, dan deze onduidelijkheid en onzekerheid. Ook in het veld voel je dat. Je voelt dat iedere minuut waarin je niet scoort, je weer dichter bij de volgende wissel zit. Het vertrouwen raakt volledig op, zegt Wim.”