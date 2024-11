Valentijn Driessen vergelijkt AZ-talent Kees Smit met een van 's werelds grootste talenten

Valentijn Driessen is zeer complimenteus over Kees Smit. De achttienjarige aanvaller nam zijn ploeg AZ helemaal bij de hand en bezorgde de Alkmaarders met een fraaie assist en nog mooiere treffer de volle buit tegen José Mourinho's Fenerbahçe (3-1).

Net nadat Smit donderdagavond het veld van het AFAS Stadion betrad, kwam Fener op gelijke hoogte. Youssef En-Nesyri dompelde de thuissupporters met zijn doelpunt in rouw, maar Smit toverde al heel snel weer de lach op de gezichten van de AZ-fans.

Na een heerlijk hakballetje van Sven Mijnans deed Smit al helemaal iets om je vingers bij af te likken. Met een fantastische en snelle voetbeweging fopte hij Rodrigo Becão, die stomverbaasd langsgleed en lijdzaam toe moest zien hoe Smit zijn kunstwerkje behendig afrondde.

Driessen haalt Smit als voorbeeld aan als het gesprek gaat over salarisongelijkheid tussen jonge spelers en nieuwe aanwinsten. “Ik vind dat Kees Smit ook gelijk een salarisverhoging verdient”, begint de journalist van De Telegraaf in de podcastserie Kick-Off.

"Hij had voor zijn goal nog een chip die net op het doel landde. Daarvoor gaf hij nog een geweldige assist”, doelt Driessen op de bijzonder slimme steekbal van Smit op Denso Kasius, die daarna de keeper omspeelde en voor de 3-1 eindstand tekende.

"Ik heb hem eerder gezien bij de Onder 19 van AZ in die baby Champions League", wijst de chef sport van de ochtendkrant naar de Youth League-eindzege van de jeugdige AZ'ers in 2022/23, waarin de Alkmaarders onder meer FC Barcelona en Real Madrid (0-3 en 4-0) overtuigend versloegen.

"Ook daarin was hij gewoon een uitblinker. De man kan geweldig voetballen en hij deed me denken aan Florian Wirtz van Duitlsand", trekt Driessen een vergelijking met een van 's werelds grootste talenten. Hij ziet meerdere parallellen.

"Hij heeft ook van die afgezakte kousen, kan geweldig dribbelen, geweldig passeren, heel koel voor de goal", somt de journalist op. "Ik ben benieuwd wat zijn favoriete positie is. Is dat achter de spits? Ik zou het doodzonde vinden als hij straks kapot wordt gemaakt omdat hij van box-to-box moet gaan lopen."

"Alsjeblieft, dicht bij de vijandelijke goal, want daar kan hij het verschil maken. Dit is gewoon een rasvoetballer en wie dat niet ziet snapt er echt heel weinig van", besluit Driessen zijn lofzang over de veelbelovende voetballer.