Valentijn Driessen twijfelt niet: 'Hij is de beste spits die het Nederlands elftal kan wensen'

Valentijn Driessen heeft waardering voor Memphis Depay als international van het Nederlands elftal. De aanvalsleider staat voor interland nummer 100 en is op weg om topscorer aller tijden van Oranje te worden. Een knappe prestatie, zo oordeelt Driessen.

''Hij presteert al heel lang op een absoluut topniveau'', concludeert Driessen in een video-item van De Telegraaf vanuit Valencia als de mogelijk honderdste interland van Memphis ter sprake komt. ''Hij was er op het WK van 2014 in Brazilië al bij. Toen had hij een paar hele goede invalbeurten.''

''Alleen, de laatste jaren kwakkelt hij een beetje met zijn gezondheid en blessures. En dan is Memphis momenteel te weinig in staat om het verschil te maken. Maar hij is in potentie wel de beste spits die het Nederlands elftal kan wensen'', schrijft de chef voetbal de aanvaller (31) zeker nog niet af.

''Omdat de andere spitsen toch beduidend minder zijn. Dus ik neem aan dat Memphis zondag gewoon speelt tegen Spanje. In Rotterdam hield het niet over, vond ik zelf. Maar veel smaken zijn er verder niet'', verwacht Driessen dat Koeman wederom voor Memphis kiest als diepste spits.

''Maar honderd interlands is sowieso een geweldige prestatie'', is Driessen lovend over de naderende mijlpaal voor Memphis. ''En hij is ook nog bijna topscorer van het Nederlands elftal. Als hij meedoet met de WK-kwalificatiewedstrijden, wordt hij honderd procent topscorer. Hij heeft nog vier goals nodig.'' Topscorer aller tijden Robin van Persie staat op 50 goals, met Memphis die volgt met 46 treffers.

''Tegen kleinere landen komt Memphis echt wel tot vier goals'', voorspelt de Oranje-watcher. ''En heeft hij ook die mijlpaal bereikt, en is hij topscorer aller tijden van Oranje. Dan kun je zeggen dat hij veel penalty's nam en tegen kleinere landen scoorde. En op EK's en WK's nooit zijn stempel kunnen drukken. Dat zal allemaal wel.''

''Maar het is natuurlijk een enorme mijlpaal als je dit bereikt als speler. En helemaal als aanvaller. Die zijn vaak het slachtoffer van spijkerharde verdedigers'', zo besluot Driessen zijn lofzang op Memphis.