Valentijn Driessen stipt groot probleem aan bij Ajax: ‘Dat moet de clubleiding zorgen baren’

Ajax werd dinsdagavond uit het TOTO KNVB Bekertoernooi geknikkerd na een 2-0 nederlaag tegen AZ. Valentijn Driessen zag wederom hoe Ajax, met name na de eerste tegentreffer, grote problemen had met de Alkmaarders. Trainer Francesco Farioli leek geen plan B te hebben en dat is iets wat de clubleiding zorgen moet baren, zo laat Driessen weten in een video van De Telegraaf.

Waar PSV volgens Driessen zichtbaar ‘een ander spelletje’ ging spelen bij de achterstand tegen Excelsior, veranderde er bij Ajax helemaal niets. “Ze kwamen met 1-0 achter, maar het bleef continu hetzelfde spel, wie er dan ook inkwam.”

Farioli gebruikte al zijn vijf wissels, maar veranderd van spelwijze of systeem werd er niet. Zo bracht hij met Wout Weghorst voor Brian Brobbey een spits voor een spits. “Het was poppetje voor poppetje wisselen”, aldus Driessen, die bij PSV juist wel een grote verandering zag toen Luuk de Jong in de ploeg kwam.

“Dat is de kwaliteit die PSV heeft. Bij Ajax zie je dat veel minder. Ze begonnen wel goed, maar je verwacht veel meer opportunisme bij een achterstand, zeker tegen het einde van de wedstrijd. Het was heel plichtmatig. Het zat er ook gewoon geen moment in”, oordeelt Driessen.

“Later hoor je dan dat het niet de tactiek is om ballen diep te spelen, maar dat heb je toch af en toe ook nodig?”, is Driessen vol verbazing. “Je moet af en toe iets anders doen om de tegenstander van de wijs te brengen, maar dat deed Ajax niet. Zo bleef AZ redelijk simpel overeind.”

Volgens Driessen wekt Farioli ook niet de indruk dat hij met iets anders kan komen bij een achterstand. “Het straalt gewoon niets uit. Het lijkt vaak ook alsof er helemaal niet is nagedacht over een plan B. Dat moet de beleidsbepalers bij Ajax zorgen baren”, vindt Driessen, die vervolgens ook nog eens uithaalt naar Alex Kroes.

“Ik zag hem Kroes deze week bij Rondo en die vindt het allemaal geweldig. We gaan het zien aan het einde van de rit waar Ajax staat en of ze in Europees verband nog potten kunnen breken. Ze staan er nu goed voor, maar deze bekeruitschakeling is wel een streep door de rekening.”