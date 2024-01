Valentijn Driessen snapt werkelijk niets van twee uitspraken Sven Mislintat

Valentijn Driessen reageert met stijgende verbazing op het veelbesproken interview van Sven Mislintat bij de Duitse tak van Sky Sport. De inmiddels ontslagen technisch directeur van Ajax zei dat het aanstellen van Maurice Steijn als trainer van Ajax een foute keuze was. Ook vindt Mislintat het vreemd dat het Erik ten Hag bij Manchester United niet is gelukt om Jadon Sancho aan de praat te krijgen.

Mislintat reageerde donderdag op de Duitse televisie voor het eerst op zijn ontslag bij Ajax. "Het is wel goed voor de club dat dingen nu een beetje beter gaan nu er is gewisseld van coach", sneerde hij naar de inmiddels ontslagen Steijn. "Dat reflecteert ook weer op een positieve manier op mij.”

“Het ontslag deed ook wel een beetje pijn", erkende Mislintat. "Maar dat is voetbal. Ik neem verantwoordelijkheid voor het aanstellen van de coach. Maar je leert van dat soort fouten, en dat is belangrijk als je elders weer aan de slag wil gaan.”

Driessen vindt een hele vreemde opmerking van Mislintat. “Hij had natuurlijk verantwoordelijkheid moeten nemen voor alle spelers die hij heeft gehaald waarmee hij Steijn heeft opgezadeld”, stelt de journalist in een video-item van De Telegraaf. “Dat Mislintat dit ook nog allemaal durft te zeggen... Het is ongelooflijk. Hij vindt ook dat hij te weinig tijd heeft gekregen. Was hij langer gebleven, dan was Ajax failliet geweest.”

Kritiek op Ten Hag

Mislintat velde ook een hard oordeel over de werkwijze van Ten Hag. De Duitser begrijpt niet dat het de manager van Manchester United niet is gelukt om Sancho aan de praat te krijgen. De Engelsman keerde onlangs na een teleurstellende periode op Old Trafford terug bij Borussia Dortmund. Als hoofdscout van BVB lukte het Mislintat in 2017 om Sancho naar de Bundesliga te lokken.

"Het fascineert me echt in negatieve zin dat Manchester United Sancho niet aan de praat heeft gekregen", deelde Mislintat een sneer uit richting Ten Hag. "Dat Ten Hag niet bij hem wist binnen te komen, dat vind ik echt waanzin."

Driessen vindt ook die opmerking van Mislintat uiterst opmerkelijk. “Ongelooflijk dat je het lef hebt om dat te zeggen als je zelf in alle opzichten geweldig gefaald hebt bij Ajax.”

