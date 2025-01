Valentijn Driessen snapt werkelijk niets van buitenlandse interesse in Ajax-speler: ‘Het lijkt helemaal nergens op’

Valentijn Driessen heeft met verbazing zitten kijken naar het optreden van Kian Fitz-Jim tegen RFS (1-0), zo laat hij weten in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. De Ajax-middenvelder speelde op zijn zachtst gezegd een ongelukkige wedstrijd, waarna Driessen snel zijn conclusies trekt.

Ajax blameerde zich donderdagavond in Riga en ging met 1-0 onderuit in de Europa League. Fitz-Jim speelde een negatieve hoofdrol bij de tegentreffer van Ajax en is in de analyse van Driessen daarom de kop van Jut.

“Het is natuurlijk Ajax-onwaardig”, hekelt Driessen het optreden van de Amsterdammers in Letland. “Je hoort heel veel positieve geluiden wanneer het goed gaat, maar kijk nou bijvoorbeeld naar Fitz-Jim. Daar hoorde je dingen als ‘geweldige ontwikkeling, interesse uit Italië en noem het maar op’.”

Daarmee doelt Driessen op de interesse van Juventus. Fitz-Jim zou in de zomer van 2023 al met de Italiaanse club hebben gesproken en kwam daar aan het eind van het vorige kalenderjaar opnieuw in beeld. Toentertijd meldde Mike Verweij bovendien dat Juventus niet de enige geïnteresseerde club was.

“Maar als je die jongen gisteren (donderdag, red.) ziet, het lijkt gewoon helemaal nergens op. Op dit moment begrijp ik wel waarom hij op de bank heeft gezeten bij Excelsior”, is Driessen bikkelhard voor de Ajax-middenvelder, die dus voorafgaand aan de Amsterdamse tegentreffer gruwelijk in de fout ging.

Verweij grijpt dan in en vindt nog altijd dat Fitz-Jim een aardige ontwikkeling heeft doorgemaakt onder Francesco Farioli. “Ik vind het gewoon echt te weinig, Mike”, blijft Driessen bij zijn standpunt. “Op die positie in het veld hoor je veel meer je stempel op het elftal te drukken.”

“De lat moet gewoon veel hoger liggen. Dit overleef je nog wel, omdat een paar andere uitslagen meezaten en je dit nog wel recht kan zetten. Maar als je de lat niet hoger gaat leggen…”