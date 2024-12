Valentijn Driessen richt pijlen op 1 persoon bij Ajax: ‘Heel gevaarlijk’

Valentijn Driessen vindt het gevaarlijk dat Ajax met Alex Kroes een supporter als technisch directeur heeft. Dat laat de journalist weten in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf, waarin Menno Geelen te gast is.

Geelen, die momenteel werkzaam is als algemeen directeur bij Ajax, sprak onlangs met Driessen, Mike Verweij en Pim Sedee over het voetbaljaar 2024.

Aan het eind van de podcast vraagt Verweij wat Geelen ervan vindt dat Kroes als bestuurder juicht op de eretribune van Ajax. “Ik vind dat wel mooi. Hij leeft mee met de club, dat is alleen maar goed.”

“Alex is in hart en nieren een Ajacied, dus hij is gewoon echt blij als we winnen of scoren. Ik kan daar wel van genieten”, aldus Geelen.

De kritische Driessen haakt in. “Het is heel gevaarlijk als supporters in dit soort functies terechtkomen. Vooral als ze geld moeten uitgeven...”

Geelen blijft bij zijn mening en sluit af met een grapje. “Ik weet niet of juichen vorig jaar niet mocht, maar dat gebeurde toen sowieso niet. Ik hoop dat er in het komende half jaar weer veel valt te juichen.”

Kroes heeft zijn liefde voor Ajax nooit onder stoelen of banken gestoken. De technisch directeur zong tijdens de 4-0 zege op Besiktas in de Europa League zelfs mee met het bekende supporterslied ‘90 minuten lang’.