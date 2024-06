Valentijn Driessen keihard voor Ajax-trainer Francesco Farioli: ‘Werkelijk waar, een grotere slijmjurk is er niet’

Valentijn Driessen is absoluut niet onder de indruk van het interview dat Francesco Farioli donderdag met ESPN had. De nieuwe trainer van Ajax was lovend over technisch directeur Alex Kroes, maar Driessen vindt dat dat veel te ver ging. “Werkelijk waar, een grotere slijmjurk is er niet”, aldus de journalist in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

In het interview van Farioli met ESPN zei de Italiaan onder meer: “Alex is de beste baas die ik had kunnen wensen. Ik ben verliefd geworden op zijn energie en zijn verlangen om dingen hier te veranderen. Zijn manier van werken is exact hetzelfde als mijn manier. Hij is waarschijnlijk één van de redenen waarom ik de nieuwe trainer ben van Ajax.”

Driessen reageert daar een dag later bij Kick-off op in duidelijke taal. “Werkelijk waar, een grotere slijmjurk is er niet. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je zulke domme teksten eruit krijgt? Hij heeft eerder een interview gegeven, en dat was best aardig. En dan krijg je dit soort teksten...”, begint de journalist.

“Hij heeft een groot plan, en dat heeft hij aan de spelers verteld. En dan komt er een echte vraag waar je antwoord op moet geven: ben je geïnteresseerd in Wout Weghorst? Nee, hij praat niet over spelers die bij andere clubs onder contract staan. Bij Rosario precies hetzelfde verhaal: ‘Ik heb heel fijn met hem samengewerkt, maar ik ga er nu niet over praten’. Wees gewoon een kerel, doe gewoon normaal!”

Pim Sedee, presentator van de podcast, merkt op dat trainers bijna nooit details weggeven over aanstaande transfers of spelers waarin clubs geïnteresseerd zijn. Driessen reageert: “Het bedrag hoeven ze niet te noemen, maar hij kan toch gewoon zeggen dat ze interesse in hem hebben?”

“Farioli krijgt echt een eerlijke kans, honderd procent. Maar niet met dit gelul aankomen dat iemand de allerbeste is als je hem drie weken kent.”

Volgens Mike Verweij, ook aanwezig in de podcast, krijgt Farioli niet echt een eerlijke kans van Driessen. “Met de bewoordingen die je net gebruikt creëer je toch al een bepaald beeld van hem? Dat is toch geen eerlijke kans? Maar ik moet zeggen... Ik zag de beelden van de trainingen, en gelukkig is er nu wel een keer een trainer die snapt dat die gasten gewoon een keer over de kling gejaagd moeten worden.”

Driessen is het niet eens met dat laatste. “Mike, je hebt drie beelden gezien joh! Ze beginnen net. Alsjeblieft Mike. Dit is de eerste training, dit gaat toch nergens over?” Toch blijft Verweij bij zijn standpunt: “Iedereen weet dat Ajax in de afgelopen jaren veel minder fit was dan PSV en Feyenoord. Als ik dit dan zie, dan denk ik: nou, oke. Het is geen masterplan, maar dat dit moet gebeuren is wel duidelijk.”

