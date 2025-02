Valentijn Driessen: 'Hoe komt PSV in godsnaam bij hem terecht? Dat gaat nergens over'

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat Noah Ohio in de slotfase van de winterse transferperiode in verband werd gebracht met PSV. Volgens de voetbaljournalist voegt de aanvaller van FC Utrecht namelijk niets toe aan de manier van spelen van de Eindhovense koploper.

''Hoe kom je in godsnaam bij Noah Ohio terecht? Je kan hem niet eens halen'', vraagt Driessen zich vrijdag hardop af in Kick-Off van De Telegraaf. ''Die jongen is derde spits in Utrecht en geblesseerd geweest. Hij komt nu terug, dus dat duurt nog minimaal een maand.''

''En die moet dan PSV redden? Dat gaat natuurlijk nergens over'', snapt de chef voetbal van de landelijke krant wel waarom Ohio het seizoen niet als speler van PSV afmaakt.

Mike Verweij haakt daar direct op in: 'Ter verdediging van PSV: Pepi raakte woensdag geblesseerd. En dinsdag was het einde van de transfermarkt. PSV hoefde natuurlijk niet voor te sorteren op een nieuwe spits, totdat Pepi geblesseerd raakte.''

''Dan vind ik nog wel dat je betere lijstjes moet hebben dan uiteindelijk bij Noah Ohio uitkomen'', kraakt Verweij een kritische noot over PSV. ''Hij heeft bepaalde eigenschappen die heel nuttig kunnen zijn, hij is heel anders dan Luuk de Jong. Ik snap niet dat je er met Utrecht niet kan uitkomen over een derde spits. Ik begreep dat het om een koopoptie ging, dat hoeft voor PSV helemaal niet belangrijk te zijn.''

''Het ging om de centen. Het was niet de koopoptie, PSV wilde gewoon niet ver gewoon gaan voor Ohio'', voegt Driessen daaraan toe. ''En Utrecht had geen zin om van het probleem van PSV hun probleem te maken. Die wilden goed gecompenseerd worden. Dat wilde PSV niet.''

''Maar Noah Ohio is ook geen speler die past in het systeem van PSV'', verlegt Driessen de aandacht weer naar het sportieve gedeelte. ''Bosz wil overal direct druk zetten en veel energie. Dat doet die jongen niet. Het is een goede afmaker in de zestien, maar bij PSV wordt meer gevraagd van een spits.''

''En dat was ook het probleem van Pepi. Die heeft er bijna anderhalf jaar over gedaan om dat onder de knie te krijgen. En als je dat niet hebt en je ziet het niet, en je hebt de inhoud er niet voor, dan wordt dat wel een groot probleem. Hij heeft volgens mij de afgelopen twee jaar geen enkele keer 90 minuten gemaakt'', aldus Driessen.