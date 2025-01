Valentijn Driessen: 'Hij zou echt een versterking zijn voor het Nederlands elftal'

Valentijn Driessen is enorm onder de indruk van Jordy Clasie. Vrijdag werd bekend dat de 33-jarige middenvelder van AZ zijn contract bij de Alkmaarders verlengt, en volgens Driessen is Clasie op dit moment de beste speler van de Eredivisie.

“Clasie is op dit moment, zeker nu Tillman niet thuis gaf in die wedstrijden tegen Excelsior en AZ, de beste speler van de Eredivisie”, is Driessen lovend in een video-item van De Telegraaf. “Ook tegen Ajax was hij weer geweldig. En tegen PSV was hij heel erg sterk.”

“Hij staat er gewoon in de toppers. Hij is blessuregevoelig, daarom komt hij niet uit voor het Nederlands elftal, en dat is doodzonde. Want het zou echt een versterking voor het Nederlands elftal zijn.”

Clasie speelde tussen 2012 en 2016 in totaal zeventien interlands voor Oranje. In 2023 gaf hij tegenover bondscoach Ronald Koeman aan dat hij niet meer beschikbaar is voor het Nederlands elftal.

"Ik heb voor mezelf gekozen", zei de middenvelder daar destijds over bij ESPN. "Ik voel dat mijn lichaam het in deze periodes nodig heeft om tot rust te komen. Dat doet mij goed. Ik heb die momenten nodig. Daardoor kan ik mij ook weer opladen voor dit soort wedstrijden. Ik ben daar open en eerlijk tegenover hem geweest. Hij respecteerde dat. En verder: even goede vrienden en weer door."

Vrijdag maakte AZ via de officiële kanalen bekend dat het een akkoord met Clasie heeft bereikt over een contract tot medio 2028. De club voorkomt daarmee dat de 33-jarige middenvelder na dit seizoen gratis de deur uitloopt. Clasie beschikte over een aflopende verbintenis in het AFAS Stadion, maar zet spoedig zijn handtekening onder een nieuw contract.

Clasie speelt sinds de zomer van 2019 voor AZ, dat hem transfervrij overnam van Southampton. De middenvelder heeft inmiddels 204 wedstrijden voor de Alkmaarders achter zijn naam staan.