Valentijn Driessen ergert zich aan drie spelers die 'veel huilie-huilie' doen

Valentijn Driessen stoort zich aan voetballers die aan werkweigering doen met als doel om een transfer te forceren. Zo aast Teun Koopmeiners (Atalanta) op een vertrek naar Juventus. De PSV’ers Olivier Boscagli en Walter Benítez muiten nog niet, maar zij eisen wel transfers naar respectievelijk Brighton & Hove Albion en Atlético Madrid.

“Zoals altijd halen clubs en spelers alles uit de kast om transfers te maken of te blokkeren”, begint Driessen zijn column in De Telegraaf. “Voor spelers is werkweigering, vaak ingefluisterd door zaakwaarnemers, het ultieme drukmiddel.”

Koopmeiners beleefde een droomseizoen bij Atalanta en hoopt dat te verzilveren met een sportieve stap omhoog binnen Italië. De Oranje-international wil koste wat kost naar Juve. Volgens zijn trainer Gian Piero Gasperini hoopt Koopmeiners een transfer te forceren nadat hij zich ziek heeft gemeld bij de club.

De middenvelder ligt nog tot medio 2026 vast bij Atalanta. Driessen stipt aan dat spelers, waaronder Koopmeiners, hun verbintenissen met hun volle verstand hebben getekend. “Vandaar is het treurig als spelers overgaan tot werkweigering, veel huilie-huilie doen, de onbegrepene spelen en hun werkgever standaard beschuldigen afspraken niet na te komen.”

“Muitende spelers zouden beter aan de bel kunnen trekken bij hun zaakwaarnemer, die ’vergeten’ is ontbindende transferclausules op te nemen zoals gelimiteerde transfersommen tijdens de contractperiode”, aldus Driessen.

Bij PSV hebben de directeuren Earnest Stewart en Marcel Brands ook te maken met twee spelers met een vertrekeis. Zij wensen echter voorlopig niet mee te werken aan transfers van Boscagli en Benítez.

Beide spelers beschikken nog over een eenjarig contract, maar Driessen begrijpt waarom PSV hun eisen niet inwilligt. “Boscagli en Benítez zijn te belangrijk bij prolongatie van de landstitel en om geen modderfiguur te slaan in de Champions League. Sportief succes levert op termijn financieel veel meer op dan de transfersommen die PSV nu kan incasseren voor Boscagli en Benítez.”