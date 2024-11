Valentijn Driessen: 'Die statistieken zeggen niets, kijk hoeveel Brian Brobbey heeft gescoord'

Dat Ricardo Pepi 1,29 goals per 90 minuten dat hij op het veld staat maakt, zegt Valentijn Driessen niet bijster veel. In de optiek van de chef voetbal van De Telegraaf zeggen dergelijke statistieken niet zoveel over spelers. Pepi verving Luuk de Jong zaterdag tegen NAC Breda en wist direct te scoren voor PSV, dat met 0-3 zegevierde.

''Die statistieken heeft Mike (Verweij, red) ook ooit gemaakt over Brian Brobbey. En we hebben gezien hoeveel hij heeft gescoord de afgelopen twaalf wedstrijden. Dus die statistieken zeggen helemaal niets '', concludeert Driessen in Kick-off als Pepi ter sprake wordt gebracht.

''Pepi kreeg veel speelminuten. Maar hij deed zichzelf de das om door een gele kaart te pakken'', stipt Driessen een negatief punt aan in het optreden van Pepi tegen NAC. ''En hij was ook heel vervelend naar de scheidsrechter toe. Dus hij had zomaar een rode kaart kunnen krijgen. 'Dus ik begreep heel goed dat Peter Bosz op een gegeven moment zei: 'Kom jij maar naar de kant'''.

Presentator Pim Sedee neemt het enigszins op voor Pepi door te stellen dat hij achter De Jong in de marge moet opereren doorgaans en dus geduld moet betrachten bij PSV.

''Het is toch geen rol in de marge als jij zo belangrijk bent om NAC op te rollen?'', vraagt Driessen direct aan zijn tafelgenoten.

''Dus daar moet Pepi het uit halen. En volgens mij wordt hij ook gewoon geselecteerd voor het Amerikaanse elftal. Hij heeft voor zichzelf hele goede zaken gedaan. En des te beter het gaat, des te eerder hij Luuk de Jong wél kan opvolgen'', trekt Driessen tot slot als conclusie.

''Ik vind het wel knap hoe makkelijk PSV zulke wedstrijden wint'', haakt Mike Verweij in. ''NAC is niet zo goed. Als Ajax wat beter had gespeeld, hadden ze daar ook gewonnen. Daar met zo'n uitslag (0-3, red.) weglopen vind ik gewoon heel knap.''