Valentijn Driessen denkt aan opvallende nieuwe leider bij Nederlands elftal: ‘Een echte persoonlijkheid’

Valentijn Driessen denkt dat Cody Gakpo op korte termijn wel eens een van de nieuwe leiders kan worden bij het Nederlands elftal, zo laat hij weten in een video-item in De Telegraaf. Door het vroegtijdige vertrek van Virgil van Dijk zullen er tijdelijk andere spelers op moeten staan bij Oranje en Gakpo wordt daarbij meermaals genoemd.

Ronald Koeman maakte op de persconferentie bekend dat Stefan de Vrij of Denzel Dumfries de aanvoerder zal zijn tegen Duitsland. Van Dijk, Nathan Aké en Frenkie de Jong staan normaal gesproken bovenaan dat lijstje bij Oranje, maar zij ontbreken alle drie in de huidige selectie.

Driessen noemt drie namen die zich meer moeten laten gelden in de spelersgroep. “Ten eerste Stefan de Vrij. Dat is een hele rustige jongen. Hij is niet iemand die voorop loopt, maar voor hem heeft iedereen wel respect. Die doet het gewoon iedere keer heel goed.”

“Ook Denzel Dumfries is iemand die mensen mee kan krijgen”, vervolgt Driessen. “Hij zei terecht dat hij meer energie had moeten leveren in de eerste helft tegen Hongarije. Dat is de taak van iemand die een leidersrol speelt bij een elftal.”

“Koeman gaf zelf op de persconferentie aan dat Cody Gakpo in de toekomst iemand is die leiding kan geven aan het Nederlands elftal. Dat is een hele stabiele jongen, een persoonlijkheid”, kan Driessen zich vinden in de woorden van de bondscoach.

“Hij is iemand die nooit gekke dingen doet of gekke dingen zegt, maar wel altijd presteert voor het Nederlands elftal. Dat kan zeker iemand zijn die in de toekomst een leidende rol gaat vertolken bij het Nederlands elftal”, toont Driessen zijn volste vertrouwen in Gakpo.

“Je ziet het ook bij de trainingen van Oranje. Dumfries en De Vrij staan eigenlijk altijd vooraan, en vlak daarachter zie je dan vaak Cody Gakpo. Tijdens dat soort momenten zie je altijd wel een beetje hoe de hiërarchie in een groep zit. Op dit moment zijn dat de drie spelers die Nederland op sleeptouw kunnen en moeten nemen”, besluit Driessen.