Driessen adviseert Koeman: 'Ik zou Kluivert eruit halen en hem daar neerzetten'

Valentijn Driessen geniet wekelijks van Jordy Clasie op het middenveld van AZ. De chef voetbal van De Telegraaf breekt maandag in Kick-Off een lans voor de zeventienvoudig international van het Nederlands elftal, die in maart 2022 voor het laatst werd geselecteerd voor Oranje.

''De beste speler in de Eredivisie wil niet voor het Nederlands elftal spelen: Jordy Clasie'', concludeert Driessen daags na de nederlaag van Oranje tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

Presentator Hein Keijser vraagt zich af Clasie wat toevoegt aan het middenveld van Nederland. ''Dat denk ik wel, ja. Het is een geweldige speler'', heeft Driessen de controleur van AZ hoog zitten.

''Het is niet voor niets dat Koeman een paar keer heeft geprobeerd om hem tóch over te halen voor het Nederlands elftal'', aldus Driessen, die direct een vraag krijg voorgelegd van collega Mike Verweij. ''Wie zou jij dan laten sneuvelen op dit moment?''

''Van de spelers die gisteren (zondag, red.) speelden? Ik zou Frenkie de Jong zeker laten sneuvelen. Ik vond hem ook niet zo goed als in De Kuip'', zegt Driessen enigszins met een kwinkslag, om daarna serieus te antwoorden.

''Ik zou met Tijjani Reijnders dieper gaan spelen en Justin Kluivert eruit halen'', schetst de Oranje-watcher het scenario met een plaats voor Clasie op het middenveld van het Nederlands elftal.

Clasie staat op zeventien interlands voor Oranje en maakte drie jaar geleden voor het laatst deel uit van de selectie. Koeman heeft Clasie in de afgelopen periode meermaals gepolst voor een terugkeer, maar de voormalig Feyenoorder blijft erbij dat hij niet beschikbaar is, een beslissing die in 2023 werd genomen.