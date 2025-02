Valentijn Driessen constateert zeer zorgwekkende ontwikkeling bij Ajax

Valentijn Driessen en Mike Verweij buigen zich over de 1-2 nederlaag van Ajax tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Ajax staat in de achtste finale van het Europese toernooi, maar daar is volgens Driessen ook alles mee gezegd.

''Ze hebben bij Ajax tegenwoordig liever een vechtmachine. Daar hebben ze het elke keer over. Over warriors enzo'', verzucht Driessen vrijdag in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

''Maar Ajax heeft niets laten zien, gewoon helemaal niets'', schrok Driessen van het spel van de Amsterdammers donderdag tegen Union Sint-Gillis. ''Ik begrijp wel dat ze met tien man stonden. Maar elk team dat met tien man komt te staan, behoudens AC Milan, kan overeind blijven met alleen maar knokken eigenlijk. Als je niet de kwaliteiten hebt om het met tien spelers vast te zetten.''

''Maar Ajax heeft echt wel meer kwaliteiten om meer te laten zien dan wat ze hebben laten zien. Ik vind het allemaal prima hoor, maar het gaat alleen nog maar over vechten, en niet meer over voetbal'', is de chef voetbal zeer kritisch over het spel dat Ajax onder Francesco Farioli op de mat legt.

''En vorige week, dat vond ik wel mooi, ging het eindelijk weer eens over voetbal'', doelt Driessen op het spel van Ajax in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Union. ''En nu ging het helemaal niet meer over voetbal. Die 0-2 had niets te maken met elf tegen tien, want dat was gewoon elf tegen elf.'' Davy Klaassen bracht redding met zijn handen en kreeg daarvoor rood, waarna de Belgen via een penalty op 0-2 kwamen.

''Het eerste kwartier was aardig. Daarna was het tien minuten dramatisch. Maar daarna kun je maar op één manier overeind blijven en dat deed Ajax echt op geweldige wijze'', neemt clubwatcher Verweij het op voor Farioli en Ajax. 'Wat had je anders moeten doen? Had je moeten blijven voetballen?''

''Je kunt echt wel meer doen dat wat Ajax aan de bal heeft gedaan. Echt waar'', vindt Driessen nog steeds dat het vertoonde spel van Ajax tegen Union zwaar te wensen over liet.