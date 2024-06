Valentijn Driessen clasht met perschef Nederlands elftal na vraag over Ronald Koeman

Ronald Koeman schoof vrijdag niet aan tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal, en dat zorgde voor verbazing bij Valentijn Driessen. De chef sport van De Telegraaf vraagt zich openlijk af waarom de bondscoach zich 'schuilhoudt'.

“Eerst voor de perschef”, richt Driessen zijn vraag in. “Wat is de afweging om hier niet met Ronald Koeman te zitten?”, vraagt de journalist zich af.

“Die gaat zich nu zes dagen schuilhouden, terwijl hij de leider is van de troepen.” De perschef, Bas Ticheler, verantwoordt zich. “Er komt vanzelf weer een persconferentie met de bondscoach aan.”

Driessen countert onmiddellijk. “Dat is pas over zes dagen. Er is nogal wat gebeurd, natuurlijk”, doelt hij op de 3-2 nederlaag van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk in het laatste groepsduel van het EK.

“Jazeker. Maar het is niet aan mij om nu te verantwoorden waarom Koeman er niet bij is. Ik zou zeggen: kies ervoor om de vragen van een van de spelers te stellen”, wil Ticheler absoluut niet uitweiden over de afwezigheid van Koeman.

“Over dit soort dingen wil ik op een ander moment graag met iedereen van gedachten te wisselen. Maar dat vind ik niet helemaal gepast om dat nu en hier te doen." Driessen is het daar niet mee eens en volhardt. “Dat lijkt me toch wel. Dit is een persconferentie en Ronald Koeman is hier ook nog nooit geweest.” Ticheler kapt het onderwerp direct daarna af.

“Nee, maar die zit volgens mij op heel veel andere momenten ook aan een tafel. Maar goed, nu komen we toch in een discussie en daar is deze bijeenkomst echt niet voor bedoeld”, besluit de perschef.

