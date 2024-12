Valentijn Driessen kan zich sterk vinden in de mening van Winston Bogarde. De voormalig Ajacied stelde deze week in gesprek met Voetbal International dat Ajax veel geld kan verdienen aan Jorrel Hato, indien trainer Francesco Farioli hem opstelt als linker centrale verdediger. Driessen is het roerend met hem eens en vindt de achttienjarige linkspoot klassen beter dan Youri Baas.

Baas geldt als een van de grootste verrassingen bij Ajax dit seizoen. Onder Farioli is hij steevast basisspeler als partner van Josip Sutalo centraal in de verdediging. Dat betekent dat Hato genoegen moet nemen met de linksbackpositie, iets wat niet iedereen kan begrijpen.

“Als linksback doet hij het nu ook prima. Terwijl dat zijn positie niet is. Links centraal achterin is Hato een van de grootste talenten in Europa. Als Jorrel zich goed doorontwikkelt op zijn beste positie, kan hij Ajax veel geld opleveren”, aldus Bogarde eerder deze week.

“Jorrel Hato is een geweldige linker centrale verdediger, maar die staat nu linksback”, toont ook Driessen zijn onvrede in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. “Die vertegenwoordigt een enorm kapitaal, dan moet je hem altijd op zijn beste positie opstellen.”

“Daar kan hij zich nog beter doorontwikkelen. Bogarde zegt ter verdediging van Ajax dat Hato op linksback weer nieuwe dingen leert. Ja prima, maar hij moet gewoon op zijn beste positie staan. Dan is hij echt een Europees toptalent, waar Ajax heel veel geld voor kan krijgen. Maar dat gaan ze niet krijgen voor de linksback Jorrel Hato.”

Driessen richt zich vervolgens op Baas, die op de voorkeurspositie van Hato speelt dit seizoen. “Baas is best een aardige speler, maar dat is niet de toekomstige linker centrale verdediger van Ajax. Als dat je niveau is op die positie, dan wordt het niet veel hoor.”

Hato is op jonge leeftijd al een stabiele factor in het eerste elftal van Ajax, ook op linksback. Volgens Transfermarkt heeft het supertalent een marktwaarde van 30 miljoen euro. Eerder dit jaar verlengde hij zijn contract in Amsterdam tot medio 2028.