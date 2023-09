Valentijn Driessen: ‘Alleen dat kan Maurice Steijn in het zadel houden bij Ajax’

Maandag, 25 september 2023 om 08:24 • Bart DHanis

Valentijn Driessen heeft maandagochtend een hard oordeel geveld over het bestuur van Ajax. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf moet Ajax snel beginnen aan een grote schoonmaakactie. Ook trainer Maurice Steijn blijft niet onaangetast. “Alleen snelle prestaties kunnen hem in het zadel houden.”

Ajax werd zondagmiddag historisch van het veld geblazen door Feyenoord, dat na 37 minuten al met 0-3 leidde. Gefrustreerde supporters konden het niet aanzien en gooiden tot tweemaal toe vuurwerk het veld op, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük in overleg met de zogeheten driehoek besloot tot definitieve staking. Volgens Driessen is de positie van een aantal mensen niet langer te houden.

“Pier Eringa heeft als voorzitter van de raad van commissarissen volledig gefaald als toezichthouder van de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat”, steekt Driessen van wal. De journalist schrijft dat de ontsnappingsroute van Eringa loopt via de functie van korpschef bij de nationale politie. “Als Eringa niet op het aanbod van de politie ingaat, moet de vereniging Ajax met 73% van de aandelen hem via de aandeelhoudersvergadering buiten zetten.”

Ook interim-algemeen directeur Jan van Halst moet het ontgelden. “Ook hij heeft Mislintat zijn gang laten gaan toen hij Ajax 115 miljoen euro lichter maakte. Hij zat overal met zijn neus bovenop en ging mee in alle verhalen van Mislintat, ook al was hij gewaarschuwd voor de praktijken van de Duitser. Wanneer Alex Kroes op 15 maart 2024 begint als algemeen directeur, lost het probleem zich vanzelf op. Ideaal zou zijn als Kroes eerder los kan worden geweekt bij AZ.”

Daarnaast moet Senior Sports Officer Maurits Hendriks ook zijn spullen pakken volgens Driessen. “Hij bekleedt een gecreëerde functie zonder toegevoegde waarde. Zijn vertrek zou geen verlies zijn voor de club.” Driessen schrijft dat het ook voor Hendriks een kwestie van tijd is dat hij vertrekt. “Kroes heeft in kleine kring al laten doorschemeren dat hij de functie gaat schrappen en kiest voor een hoofd jeugdopleiding."

Ajax-trainer Steijn blijft nog even gespaard, maar de 49-jarige Hagenees zal volgens Driessen snel met resultaten moeten komen, anders ligt ook zijn hoofd straks op het hakblok. “Hij zal de defensieve organisatie snel op orde moeten krijgen, want die houdt nu gelijke tred met de puinhoop binnen de Ajax-organisatie en leidt tot een karrevracht aan tegendoelpunten. Alleen snelle resultaten kunnen hem in het zadel houden.”