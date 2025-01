Valencia staat zondag door 'angstclausule' voor hels dilemma in degradatiestrijd

Het is nog maar de vraag of Umar Sadiq zondag in actie komt voor Valencia. De door degradatiezorgen geteisterde club neemt het dan op tegen Real Sociedad, dat Sadiq voor de rest van het seizoen heeft verhuurd aan Valencia. Door een speciale clausule in het contract van Sadiq moet Valencia kiezen tussen het sportieve en het financiële plaatje.

In een poging van de onderste plaatsen in LaLiga weg te komen kondigde Valencia eerder deze maand de komst van Sadiq aan. De voormalig speler van NAC Breda heeft direct laten zien van waarde te zijn en was in zijn eerste basisoptreden voor Valencia direct belangrijk met een treffer in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Ourense CF (0-2).

Relevo schrijft dat de impact van de Nigeriaan zelfs zo groot is, dat de hoop onder de supporters op lijfsbehoud is toegenomen. De tweevoudig Champions League-finalist bivakkeert momenteel op de laatste plaats in LaLiga, al is het gat naar de veilige zeventiende plaats met vier punten te overzien.

Zondag neemt Valencia het in Mestalla op tegen Sociedad, maar door een 'angstclausule' is het de grote vraag of Sadiq speelminuten zal maken. Sociedad heeft bepaald dat Valencia 300.000 euro moet betalen als Umar in actie komt tegen zijn eigenlijke werkgever.

Valencia staat derhalve voor een hels dilemma: drie ton betalen zonder garantie op een goed resultaat, of dat geld besparen en de nu al belangrijke speler niet inzetten in een andermaal cruciale wedstrijd.

Valencia's technisch directeur Miguel Corona kon of wilde nog geen uitsluitsel geven. "We praten niet graag openlijk over de details van contracten, daarmee zouden we onze tegenstander wijzer kunnen maken. We geven er de voorkeur aan om geen commentaar te geven."

Relevo verwacht dat Valencia niet bereid is die som te betalen, wat zou betekenen dat trainer Carlos Corberán zijn hoop volledig moet vestigen op Hugo Duro. De spits en concurrent van Sadiq scoorde begin januari tegen Real Madrid (1-2 nederlaag) en leverde onlangs een belangrijke assist tegen Sevilla (1-1).