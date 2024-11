V/d Vaart houdt poot stijf en haalt gram na vergelijking tussen Ryan Gravenberch en Jude Bellingham

Rafael van der Vaart gelooft nog altijd in de uitspraak dat Ryan Gravenberch de betere voetballer is dan Jude Bellingham. Nu de Oranje-international een belangrijke kracht is geworden bij Liverpool, wijst de analyticus op zijn gelijk.

Begin vorig jaar deed de voormalig middenvelder de wenkbrauwen fronsen toen hij Gravenberch hoger inschatte dan Bellingham. Zelfs toen Gravenberch verpieterde op de bank bij Bayern München en Bellingham indruk maakte bij Real Madrid, bleef hij bij zijn standpunt.

Nu, met Gravenberch als vaste kracht in het Liverpool van Arne Slot, vindt Van der Vaart het tijd om zijn uitspraak kracht bij te zetten. "Toen ging het me om de potentie van beide spelers", blikt de oud-Ajacied bij Voetbal International terug op de commotie die ontstond na zijn vergelijking tussen het tweetal.

"Op dat moment vonden mensen geloof ik dat ik in een gesticht moest worden opgenomen. Maar ik geloof nog steeds in wat ik toen heb gezegd", aldus de voormalig middenvelder. In een uitgebreid interview met het voetbalmagazine legt hij uit waarom hij die mening was toegedaan.

"Ik raakte overtuigd van het enorme potentieel van Gravenberch tijdens zijn Champions League-wedstrijden met Ajax", doelt hij op de periode van de fysiek sterke middenvelder in Amsterdam. Hij debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht.

"Het gemak waarmee hij als jong ventje aanklampte bij dat niveau was sensationeel", vindt Van der Vaart. "Zijn balbehandeling, de manier waarop hij tegen toptegenstanders steeds wegdraaide, versnelde en een overtal creëerde, het hoge tempo dat hem niks leek te doen: echt alles sprak me aan in zijn spel."

Na zijn transfer naar Liverpool, waar hij dit seizoen plots te maken kreeg met een Nederlandse manager, ging het snel met de ontwikkeling van Gravenberch, die onder Slot als meest controlerende middenvelder opereert. "De volgende stap is dan het maken van de juiste clubkeuzes", weet Van der Vaart.

"Waarbij je ook een beetje geluk moet hebben. Met de aanstelling van Slot bij Liverpool, bijvoorbeeld. Ha, Arne zag blijkbaar hetzelfde potentieel dat ik ook al een tijdje zag. Binnen een paar wedstrijden was Gravenberch een soort koning in Liverpool en pakte hij een basisplaats in het Nederlands elftal", besluit de analist triomfantelijk.