‘Unieke’ prestatie Ajax zorgt voor trots bij Farioli: ‘Dat zie je in geen enkele competitie’

Eredivisie-koploper Ajax gaat zich zo goed als zeker plaatsen voor de competitiefase van de Champions League. Nog voor de aftrap zondagmiddag tegen NEC kan het al zover zijn, als Feyenoord eerder die middag niet wint van PSV. Ajax-trainer Francesco Farioli wil dan ook niets weten van druk, nu de grote doelstelling van de club bijna realiteit is en de miljardenbal-miljoenen aanstaande zijn.

Ajax speelt zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen NEC. Om 14.30 uur staat de kraker tussen Feyenoord en PSV op het programma in De Kuip. De blik bij de Amsterdammers is nog altijd gericht op het veiligstellen van de tweede plaats, al kan ook Farioli niet ontsnappen aan de realiteit dat zijn ploeg vier punten meer heeft dan PSV, met nog drie duels te gaan. Het gat naar Feyenoord bedraagt negen punten.

Farioli krijgt op de persconferentie de vraag hoe hij omgaat met de druk van een kampioenschap, iets waar de 36-jarige Italiaan niet eerder mee te maken heeft gehad in zijn trainerscarrière. "Voor mij lag de grootste druk op Ajax terug te laten keren in de Champions League. Een groot gedeelte van die druk is weggevallen. Een paar weken geleden zei ik al dat we minimaal twee wedstrijden naar de Champions League-hymne zullen luisteren."

Daarmee doelde Farioli op de voorronde-wedstrijden van de Champions League, iets waar Ajax alleen mee hoeft te dealen als het op de een of andere manier derde eindigt. "Dat is al een heel belangrijke prestatie. Ik wil niet vergeten waar we een jaar geleden stonden, waar we vandaan komen. Wat hier is ontstaan gedurende het seizoen, en wat de jongens hebben gedaan om Ajax terug te brengen naar de Champions League."

"Ik weet dat het saai kan worden om dit te horen, maar we moeten het stap voor stap doen", houdt Farioli in zijn achterhoofd rekening met een doemscenario. "De meeste druk is weg, en nu willen we zo goed mogelijk genieten van het restant van het seizoen."

Journalist Willem Vissers stelt dat als Ajax het kampioenschap vergooit, daar de nadruk op zal worden gelegd na afloop van het seizoen. En niet op het behalen van de competitiefase van de Champions League, het grote doel van Ajax en Farioli. "Om te staan waar wij nu staan", reageert de oefenmeester uit Barga. "In de tweede seizoenshelft hebben we alles gewonnen, een keer gelijkgespeeld en een keer verloren."

In 2025 leed Ajax tot op heden driemaal puntenverlies in de Eredivisie. De titelfavoriet speelde gelijk tegen AZ (2-2) en Sparta Rotterdam (1-1), en verloor van FC Utrecht (4-0). "Het ritme dat we hebben vastgehouden, om te staan waar we staan, is iets unieks. Dat zie je in geen enkele competitie." FC Barcelona (twee gelijke spelen) kan iets betere cijfers overleggen in 2025. AS Roma (vier gelijke spelen) is eveneens ongeslagen dit jaar in competitieverband.

"Op een gegeven moment werd het normaal om een uitwedstrijd te spelen, en te winnen. Dan weer thuis te spelen, en te winnen. De realiteit is dat je soms puntenverlies lijdt in het voetbal. De evaluatie van de tweede seizoenshelft ziet er heel positief uit. We moeten blijven klimmen, want we hebben ambities, verlangens en dromen. Ik ben slecht in wiskunde, dus gaan we niet rekenen. We gaan vooruit", sluit Farioli lachend af.