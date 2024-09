Uitstekende coëfficiëntenweek voor Nederland: voorsprong op Portugal uitgebreid

Nederland heeft een goede coëfficiëntenweek achter de rug na de prestaties van Ajax, AZ en FC Twente in de Europa League. Ons land, dat momenteel op de zesde plaats staat op de coëfficiëntenranglijst, loopt weer uit op nummer zeven Portugal.

Ajax maakte donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA gehakt van het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst: 4-0. Doelpuntenmakers Kian Fitz-Jim, Mika Godts (2) en Kenneth Taylor bezorgden hun club de overwinning, maar Nederland ook 0.333 punt op de coëfficiëntenranglijst.

AZ rekende een dag eerder in een spectaculair duel af met IF Elfsborg (3-2). Ruben van Bommel was de grote man aan Alkmaarse zijde met twee doelpunten en zag Troy Parrott de winnende derde treffer voor zijn rekening nemen. Met die zege kon Nederland ook 0.333 punt bijschrijven.

FC Twente stuntte op zijn beurt woensdagavond op bezoek bij Manchester United door een punt te pakken. Het was Sam Lammers die de duizenden meegereisde FC Twente-supporters een onvergetelijke avond bezorgde door de 1-0 van Christian Eriksen weg te poetsen: 1-1. Dat gelijkspel leverde Nederland 0.167 punt op.

Al met al heeft Nederland deze week dus 0.833 punt verdiend. Daardoor loopt ons land uit op nummer zeven Portugal, dat 0.400 punt verdiende. FC Porto verloor namelijk van Bodø/Glimt (3-2), terwijl Braga in de absolute slotfase won van Maccabi Tel Aviv (2-1).

De jacht op coëfficiëntenpunten gaat volgende week verder voor Nederland als Feyenoord het in Spanje opneemt tegen Girona en PSV – Sporting Lissabon op het programma staat. Ajax treft Slavia Praag in Tsjechië, AZ reist af naar Athletic Club en FC Twente ontvangt Fenerbahçe.

Huidige stand op coëfficiëntenranglijst

5. Frankrijk - 60,379

6. Nederland - 55,733

7. Portugal - 51,816