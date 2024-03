Uitstekend nieuws voor Feyenoord: â€˜Ik wil hier blijven, deze club is geweldigâ€™

Uitstekend nieuws voor Feyenoord: ‘Ik wil hier blijven, deze club is geweldig’

Yankuba Minteh hoopt ook komend seizoen actief te zijn bij Feyenoord. De Gambiaanse vleugelspits, die wordt gehuurd van Newcastle United, was zondag opnieuw belangrijk voor zijn ploeg, door het openingsdoelpunt te maken tegen Heracles Almelo (3-0 winst). "Ik hoop dat ik kan blijven", aldus Minteh op de persconferentie.

"Als ik de kans heb om hier te blijven, dan blijf ik natuurlijk, want het is een geweldige club", zegt Minteh desgevraagd. De aanvaller heeft de laatste weken een basisplaats en staat op liefst vier doelpunten in de laatste drie wedstrijden.

"Ik hoop dat ik komend seizoen de lijn kan doortrekken die ik heb ingezet", zegt Minteh. "Maar op dit moment weet ik niet wat er zal gebeuren, dus dat moet ik nog horen."

Afgelopen zomer maakte Newcastle United liefst zeven miljoen euro over aan het Deense Odense BK voor Minteh. De Engelse club, die sinds 2021 in steenrijke Saudi-Arabische handen is, verhuurde de linksbenige vleugelspits direct aan Feyenoord.

Feyenoord communiceerde vorig jaar zomer een éénjarige huurperiode zonder optie tot koop. Het is dus onduidelijk of de Rotterdammers in staat zijn om Minteh nog een jaar te huren.

Dennis te Kloese werkt in ieder geval aan een langer verblijf van Minteh, zo maakte de algemeen directeur zaterdag bekend aan het Algemeen Dagblad.

“Newcastle United komt in april daarover praten. Hij wordt steeds beter. Zijn snelheid is ongelooflijk en hij is nog heel jong", aldus Te Kloese.

