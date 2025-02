UEFA zet naast Igor Paixão nóg een Feyenoorder in Champions League Team van de Week

De UEFA heeft het Champions League Team van de Week bekendgemaakt via de officiële kanalen. De Europese voetbalbond laat weten dat een panel van de organisatie bepaald heeft wie de elf namen in de ‘opstelling’ staan. Er zijn liefst twee Feyenoorders opgenomen in het elftal.

Op doel staat Paris Saint-Germain-doelman Gianluigi Donnarumma, die zijn doel schoon hield in het duel met Stade Brest (0-3). Hoewel hij relatief weinig te doen had, moest hij toch drie keer optreden om niet gepasseerd te worden.

De eerste Feyenoorder staat in de defensie: Givairo Read. De achttienjarige rechtsback wordt beloond voor zijn optreden tegen AC Milan, dat met 1-0 verslagen werd in de Kuip. “Hij voltooide 21 verdedigende acties en hij bleef koel wanneer hij onder druk werd gezet”, zo luidt het oordeel.

De achterhoede wordt gecompleteerd door Dayot Upamecano (Bayern München), Federico Gatti (Juventus) en Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Aangezien de UEFA heeft gekozen voor een 4-4-2-opstelling, staat Igor Paixão rechts op de flank geposteerd. Hij was de uitblinker bij Feyenoord tegen de Milanezen. "Hij was sterk aan de bal, indrukwekkend in de duels en hij voltooide meerdere dribbels - een echt gevaar voorin”, aldus de UEFA.

Aan de overzijde op het middenveld staat Vinícius Júnior, die met 2-3 te sterk was voor Manchester City. Ook Jude Bellingham (Real Madrid) en Vitinha (Paris Saint-Germain) hebben een plekje bij de beste elf bemachtigd.

De twee aanvallers zijn Vangelis Pavlidis (Benfica) en Serhou Guirassy (Borussia Dortmund). Laatstgenoemde werd bovendien verkozen tot Speler van de Week.