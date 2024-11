UEFA vloog 16 keer met privéjet van 25 miljoen euro op ‘groen’ EK, terwijl Nederland met de trein moest

Officials van de UEFA hebben tijdens het EK van afgelopen zomer liefst zestien privévluchten gebruikt om zich te verplaatsen, zo onthult The Times. Ook UEFA-president Aleksander Ceferin vloog tussen Duitse steden en zijn thuisbasis in Ljubljana met een privéjet, ondanks dat het een ‘groen’ EK moest worden.

Volgens de berichtgeving hebben de seniors van het Europese voetbalorgaan ‘veelvuldig’ gebruik gemaakt van een privéjet ter waarde van 25 miljoen euro. Het zou gaan om liefst zestien vluchten.

Dat is opvallend, want de boodschap van de UEFA aan de deelnemende landen was dat het EK in het teken moest staan van duurzaamheid. Daarom verplaatste het Nederlands elftal zich meestal met de trein, ondanks dat de Deutsche Bahn het een enkele keer liet afweten.

De UEFA bracht begin november een rapport uit met louter positieve berichten over uitstootreductie tijdens het EK ten opzichte van eerdere toernooien, maar The Times beweert nu dat het een ‘gekleurd’ rapport is waarin veel feiten ontbreken.

Ceferin vloog tijdens het toernooi namelijk enkele keren naar Ljubljana en diverse officials vlogen ook tussen Duitse speelsteden. Of Ceferin zelf ook tussen Duitse speelsteden vloog, is onduidelijk.

The Times publiceert ook de ‘meest schokkende’ route die de privéjet aflegde: een vlucht van veertien minuten tussen Düsseldorf en Dortmund op 18 juni, terwijl die route binnen een met de auto afgelegd had kunnen worden.

In een reactie laat de UEFA overigens weten dat Ceferin niet op de vlucht van veertien minuten zat en dat hij diezelfde route aflegde met een elektrische auto. De president zat wel weer op een vlucht van 38 minuten om van Dortmund naar Stuttgart te vliegen. Driemaal vloog de UEFA-jet terug naar Ljubljana.