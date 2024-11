UEFA geeft erbarmelijke fout van VAR tijdens Nations League-duel Zweden toe

De UEFA heeft toegegeven dat het een fout heeft gemaakt tijdens het Nations League-duel van Zweden met Azerbeidzjan. De Noord-Europeanen wonnen weliswaar met 6-0, maar had eigenlijk recht gehad op zeven treffers.

Vooral Alexander Isak zal na de wedstrijd, ondanks de eclatante zege, een zure nasmaak hebben overgehouden. Niet alleen miste de spits van Newcastle United een strafschop, ook werd een geldig doelpunt hem door de videoscheidsrechter ontnomen.

De Zweedse aanvalsleider werd weggestuurd aan de linkerkant. Geen moment zal de voormalig huurling van Willem II gedacht hebben dat hij zich in een onreglementaire positie bevond, maar toch ging er een streep door zijn treffer.

De videoscheidsrechter had namelijk een pass te vroeg de buitenspellijnen getrokken. De VAR oordeelde na een pass naar voren dat Isak buitenspel stond. Die bal ging echter eerst naar Viktor Gyökeres, die Isak pas bediende toen hij bij lange na geen buitenspel meer stond.

"De buitenspelbeslissing was een fout van de VAR-scheidsrechter", zo werd de UEFA geciteerd door het Zweedse blad Sportbladet. Na afloop was Isak teleurgesteld over zijn onterecht afgekeurde treffer. "Het steekt een beetje, daar ga ik niet over liegen. Ze trekken een lijn die helemaal verkeerd was en dat is jammer."

"Ik kan bepaalde situaties accepteren. Mensen kunnen verschillende meningen hebben en er kunnen al eens verkeerde beslissingen worden genomen. Maar dat is hier niet het geval", jammerde hij. Grote gevolgen had de afgekeurde treffer dus niet. Vooral dankzij een monsterlijke Gyökeres, die met zijn vier goals zijn doelpuntentotaal naar 32 bracht dit seizoen, won de ploeg van Jon Dahl Tomasson eenvoudig van Azerbeidzjan.