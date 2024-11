De UEFA heeft het Champions League Team van de Week bekendgemaakt via de officiële kanalen. De Europese voetbalbond laat weten dat een panel van de organisatie bepaald heeft wie de elf namen in de ‘opstelling’ staan. Er staat één PSV'er in het elftal.

Onder de lat staat Mike Maignan, die met AC Milan verrassenderwijs won op bezoek bij Real Madrid (1-3). De Franse sluitpost hield zijn ploeg met meerdere cruciale reddingen op de been.

Op de rechtsbackpositie staat Nahuel Molina van Atlético Madrid geposteerd. Hij scoorde tegen Paris Saint-Germain en was met acht balveroveringen erg belangrijk voor de Madrilenen. De andere vleugelverdediger is Alphonso Davies (Bayern München).

Het centrale duo in de defensie wordt gevormd door Isak Hien (Atalanta), die met zestien balveroveringen een belangrijk aandeel had in de 0-2 zege op bezoek bij VfB Stuttgart. Thilo Kehrer (AS Monaco) completeert de defensie.

Op het middenveld staat Malik Tillman. De PSV’er had een aandeel in alle doelpunten van de Eindhovenaren tegen Girona. Hij scoorde zelf eenmaal en noteerde twee assists. “Ook stond hij verdedigend zijn mannetje”, oordeelt de UEFA.

Verder staan ook Pierre Lees-Melou (Stade Brest) en Nicolas Kühn (Celtic) in het Elftal van de Week. In de voorhoede staat Feyenoord-plaaggeest Karim Konaté van RB Salzburg. De aanvaller scoorde tweemaal tegen de Rotterdammers. Verder staan Luis Díaz (Liverpool) en Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) in de aanvalslinie.

Champions League Team van de Week: Maignan; Molina, Hien, Kehrer, Davies; Lees-Melou, Tillman, Kühn; Luis Díaz, Konaté, Gyökeres.