Tyrell Malacia maakt na anderhalf jaar officiële rentree bij Manchester United

Tyrell Malacia heeft donderdagavond een basisplek bij Manchester United. The Red Devils nemen het op het eigen Old Trafford op tegen FK Bodø/Glimt en doen dat dus met de voormalig Feyenoorder in de basis. Malacia maakt daarmee na 1,5 jaar zijn rentree in de basis van United.

Voor de linksback zijn het overigens niet zijn eerste minuten van het seizoen. Malacia deed eerder in de maand een helft mee bij het belofteneftal van de ploeg van Rúben Amorim.

De laatste keer dat de wingback in actie kwam namens het vlaggenschip van United was in mei vorig jaar. Malacia kampte vervolgens met een ogenschijnlijk eeuwenlange knieblessure.

Donderdagavond maakt hij dus zijn rentree. Hij is de linkervleugelverdediger in een 3-4-3-systeem. André Onana verdedigt het doel van United. Voor hem ziet de Kameroener met Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez drie 'centrale' verdedigers staan.

Bruno Fernandes en Manuel Ugarte vormen het tweemansblok op het middenveld, terwijl Antony op de rechtervleugel geposteerd staat. Voorin zijn er basisplekken voor Mason Mount, Rasmus Højlund en Alejandro Garnacho. United en Bodø/Glimt trappen om 21:00 uur af in Manchester.

Opstelling Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez; Antony, Ugarte, Fernandes, Malacia; Mount, Højlund, Garnacho.

Opstelling Bodø/Glimt: Haikin; Wembangomo, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Evjen, Berg, Fet; Zinckernagel, Helmersen, Hauge.