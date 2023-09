Tweede gele kaart Lazaros Lamprou helpt Heracles Almelo in het zadel

Zaterdag, 2 september 2023 om 22:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:21

Heracles Almelo heeft ook zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen in winst omgezet. De ploeg van trainer John Lammers keek tegen Excelsior bij rust door een treffer van Nikolas Agrafiotis nog tegen een 0-1 achterstand aan. Na de onderbreking maakte Bryan Limbombe zijn eerste treffer in Almelose dienst, waarna het snel ging. Lazaros Lamprou kreeg zijn tweede gele kaart van Joey Kooij nadat hij de bal tegen de grond gooide. Ogenblikken later maakte Justin Hoogma er 2-1 van. Invaller Mohamed Sankoh gooide het duel in het slot: 3-1. Heracles is de Eredivisie met zes punten uit drie duels uitstekend begonnen. Excelsior heeft een punt minder.

Aan de kant van Heracles gaf trainer John Lammers de voorkeur aan Limbombe boven Abdenego Nankishi. Spits Antonio Satriano moest vanaf de zijkanten bediend worden door Emil Hansson en dus Limbombe. Mario Engels stond op het middenveld met Anas Ouahim en Brian De Keersmaecker. Bij Excelsior begon Ajax-huurling Kian Fitz-Jim op de bank. Serano Seymor werd door trainer Marinus Dijkhuizen naar de bank verwezen, terwijl Cisse Sandra voor het eerst in de basis mocht beginnen. Spits Agrafiotis werd geflankeerd door Derensili Sanches Fernandes (rechts) en Lamprou (links).

Heracles was de ploeg die aandrong in de openingsfase, al leverde dat geen serieuze kansen op. Sterker nog: de treffer viel aan de andere kant. Sanches Fernandes zag zijn schot gekraakt worden, waardoor de Kralingers een hoekschop kregen. Lamprou bediende landgenoot Agrafiotis, die raak kopte en zijn vierde treffer van het seizoen noteerde. De vreugde verdween echter al snel bij de goaltjesdief, die even later geblesseerd naar de kant moest en vervangen werd door Richie Omorowa. Heracles werd niet echt dreigend, al liet Hansson zich zien met een gevaarlijk schot. Helaas voor de Zweed ging die poging wel naast.

Vijf minuten na rust had Excelsior op 0-2 moeten komen. Sanches Fernandes had een puike voorzet in huis richting de tweede paal, waar Omorowa vrij stond maar in de handen van Michael Brouwer kopte. Het bleek een dure misser. Jetro Willems stuurde Hansson weg op links, waarna de aanvaller voorgaf op Limbombe. De Belg kopte vervolgens raak: 1-1. Het ging van kwaad tot erger voor Excelsior. Lamprou, die al geel had, werd teruggefloten na een overtreding op Navajo Bakboord en gooide uit frustratie de bal tegen de grond: tweede geel.

De 2-1 leek plots een kwestie van tijd en dat was bleek ook het geval. Hansson ontdeed zich knap van zijn tegenstander en gaf voor op Hoogma, die Stijn van Gassel middels een overtuigende kopbal kansloos liet. Invallers Oscar Uddenäs en Fitz-Jim werden bij vlagen dreigend, maar de gelijkmaker viel niet meer. Vijf minuten voor tijd maakte invaller Sankoh een einde aan alle illusies. Hij liet Van Gassel, na een heerlijke steekpass van De Keersmaecker, kansloos met een even zo fraai stiftje: 3-1. Daar bleef het ook na de slotfase bij.