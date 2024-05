Tweede afvaller voorselectie Nederland lijkt bekend: ‘Daar was niet op gerekend’

Quinten Timber traint ook tijdens de laatste dag van de driedaagse trainingsstage apart, zo blijkt uit een foto van Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad. De journalist lijkt er rekening mee te houden dat de middenvelder van Feyenoord geen deel uitmaakt van de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal, zo blijkt uit zijn bericht op X.

Wijffels plaatst woensdagmiddag een onduidelijke foto van Timber op X. “Hij is wat lastig te zien, maar Quinten Timber traint voor de derde dag alleen. Daar was niet op gerekend.” Timber was tijdens de laatste twee competitiewedstrijden van Feyenoord al niet van de partij.

In zijn bericht doet Wijffels op beknopte wijze een voorspelling over de drie laatste afvallers uit de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. “Straks de EK-selectie. Drie man eraf. Keeper (Olij wellicht), Timber en dan gerede kans op nog een verdediger. Daar aantal multi-inzetbaren. Maatsen eraf? Ake, Van de Ven, Blind voor links.” Eerder deze week trok Atalanta-middenvelder Marten de Roon zich terug vanwege een blessure.

Volgens Wijffels komt de KNVB om 15:15 uur met een officieel persbericht over de definitieve EK-selectie. Om 16:15 uur gaat Koeman zijn keuzes verklaren tijdens een persconferentie. Indien Timber daadwerkelijk afhaakt, lijkt Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch zeker van zijn deelname aan het Europees kampioenschap.

Voor Timber zou het missen van het EK een absolute domper zijn, daar hij dit seizoen imponeerde op het middenveld van Feyenoord. De 22-jarige Utrechter kwam liefst 3.730 minuten in actie namens de Rotterdammers, verdeeld over 44 optredens. Daarin was Timber goed voor acht doelpunten en tien assists.

Timber zou na Quilindschy Hartman (kruisbandblessure) en Mats Wieffer (dijblessure) de volgende Feyenoorder zijn die het EK mist. Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida maken wel nog een grote kans op een plek in de definitieve selectie van Koeman.

Oranje speelt op 6 en 10 juni nog oefeninterlands tegen Canada en IJsland. Op 16 juni start voor Nederland het EK tegen Polen. Daarna volgen nog minstens twee wedstrijden: de groepsduels met Frankrijk en Oostenrijk.

