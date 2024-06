Twee zeker lijkende basisspelers van Oranje komen niet in actie tegen Canada

Ronald Koeman moet het donderdagavond in de oefenwedstrijd tegen Canada doen met een uitgedunde selectie. Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders zijn om uiteenlopende redenen niet van de partij, meldt De Telegraaf.

Voor De Jong is de start van het EK een race tegen de klok. De middenvelder van FC Barcelona is herstellende van een enkelblessure die hij opliep in de Clásico tegen Real Madrid en het is nog maar de vraag of hij de openingswedstrijd tegen Polen (16 juni) haalt.

Reijnders reisde vanwege een commerciële trip met AC Milan af naar Australië, waar hij onder meer ruim een uur in actie kwam in een vriendschappelijke wedstrijd tegen AS Roma (5-2 verlies).

Ook Koopmeiners zag zijn komst naar Zeist worden uitgesteld. De middenvelder speelt zondag de laatste competitiewedstrijd van het seizoen met Atalanta tegen Fiorentina. Beide clubs speelden een Europese finale, waardoor het duel werd opgeschoven.

"Reijnders en Koopmeiners laat ik pas komen op 7 juni", zei Koeman onlangs. "Als ik een jongen als Tijjani na een reis naar Australië op 6 juni met een jetlag krijg, dan heb ik daar ook niks aan. Nu krijg ik ‘m op 7 juni fit binnen."

De afwezigheid van bovengenoemd drietal komt Koeman slecht uit, daar zij allen in dezelfde linie actief zijn. De Jong en Reijnders zijn zeker lijkende basisspelers tijdens het EK. Het biedt de bondscoach de kans om onder meer Jerdy Schouten, Joey Veerman en Ryan Gravenberch aan het werk te zien.

Ook door de naam van Donyell Malen kan zeer waarschijnlijk een streep als basisspeler. De aanvaller speelde zaterdagavond de Champions League-finale tegen Real Madrid (2-0 verlies) en sluit pas maandag aan.

In totaal bestond de groep die zondag op het veld stond in Zeist uit 22 spelers. Memphis Depay, die kwakkelde met zijn fitheid gedurende het seizoensslot van Atlético Madrid, hoopt tegen Canada en IJsland (11 juni) juist wedstrijdritme op te doen.

