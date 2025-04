Twee Italiaanse scheidsrechters weigeren Napoli te fluiten: ‘Ik wil mijn kinderen...'

Arbiters Marco Guida en Fabio Maresca zien af van het fluiten van duels van Napoli. De Italiaanse scheidsrechtersbond schafte onlangs de gebiedsbeperking voor scheidsrechters af, maar het duo vindt het onveilig om in hun eigen stad te gaan fluiten.

Door het afschaffen van de gebiedsbeperking kunnen Italiaanse scheidsrechters vanaf nu clubs uit hun geboorte of woonplaats fluiten.

Guida en Maresca vrezen voor hun veiligheid bij het fluiten van duels van Napoli. “'Het is onveilig voor ons”, vertelde Guida tegen Radio CRC. “Het voetbal in Napels wordt anders beleefd dan in Milaan. Hier brengt het veel meer emotie met zich mee.”

“Ik heb drie kinderen en mijn vrouw heeft een eigen zaak. Ik wil mijn kinderen 's ochtends zonder zorgen naar school kunnen brengen”, vertelt de ervaren arbiter. “Wanneer ik een beslissing neem in een wedstrijd wil ik niet nadenken over de mogelijke gevolgen voor mijn privéleven.”

De toenemende agressie richting scheidsrechters is niet alleen in Nederland een probleem. In Italië werd onlangs een negentienjarige scheidsrechter aangevallen door de spelers en fans.

Guida sprak met de jonge scheidsrechter. “Die jongen vertelde mij huilend dat deze mensen zijn passie voor het fluiten niet zullen afpakken. Een hele stoere reactie. Het kan toch niet waar zijn dat ouders een jonge scheidsrechter aanvallen? Stel je voor dat het je eigen kind is... Ik kan het echt niet aanzien”, walgt de Italiaan.