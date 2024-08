Twee inhaaldata Klassieker liggen voor de hand; eerste optie voor Ajax zeer pikant

Burgemeester Ahmed Aboutaleb zette dinsdag een streep door De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van aanstaande zondag vanwege een politiestaking. De KNVB moet nu op zoek naar een inhaaldatum. Dit lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, schets Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan.

Aboutaleb kwam tot het besluit van het afgelasten van De Klassieker na overleg met de veiligheidsdriehoek. "De veiligheid voor de spelers maar ook voor het publiek, kan zonder inzet van de politie, onvoldoende worden gewaarborgd. Dit besluit is dinsdagmiddag gecommuniceerd met de betrokken partijen", liet de burgemeester van Rotterdam weten.

Zowel de beide clubs als de KNVB hebben er flink de pest in dat de wedstrijd zondag geen doorgang kan vinden in De Kuip. De nationale voetbalbond waarschuwt al: "Als de politieacties wekelijks zo blijven doorgaan, dan kan het uitspelen van de competities op een gegeven moment echt in gevaar komen of in elk geval het sportieve verloop beïnvloeden.”

Eredivisie Feyenoord FEY 2024-09-01T12:30:00.000Z 14:30 Ajax AJX

“In dat geval worden het voetbal en alle voetballiefhebbers (circa 10 miljoen Nederlanders) – zeker gezien de eigen inspanningen voor veilige stadions – onevenredig zwaar getroffen door de acties voor een vroegpensioen voor politiemedewerkers."

Op zoek naar een nieuwe speeldatum

De KNVB heeft door een overvolle speelkalender nauwelijks opties om De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in te halen zonder dat er andere Eredivisie-duels verschoven moeten worden. “Voor het opnieuw inplannen van de Klassieker ziet de bond nu louter een doordeweekse avond als optie”, schrijft Inan. Aboutaleb sprak echter ook al zijn wens uit dat hij De Klassieker eigenlijk niet ‘s avonds in het donker afgewerkt wil zien worden.

De eerste mogelijkheid is eind oktober, wanneer Ajax en Feyenoord midweeks niet in actie hoeven te komen tijdens de eerste ronde van de KNVB Beker. Inan noemt dit een ‘complexe optie’, aangezien Ajax het weekend erop ook al PSV ontvangt in de Johan Cruijff ArenA. “Kan de bond Ajax twee Eredivisie-krakers op rij aandoen?”, vraagt Inan zich hardop af.

De tweede optie is de eerste week van december. Zowel dan als eind oktober moeten er rustdagen gegarandeerd worden, waardoor een wedstrijd van Feyenoord en/of Ajax een dag verplaatst wordt.

Doordat De Klassieker zondag niet doorgaat, kunnen de Rotterdammers tijdens de inhaalwedstrijd weer beschikken over de geschorste Ramiz Zerrouki, en misschien ook over de geblesseerden Gernot Trauner en Hugo Bueno. Ajax speelt nu bijna een maand geen Eredivisie-wedstrijd, want na dit weekend vindt er een interlandperiode plaats.