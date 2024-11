Turkse media melden ontslag van Giovanni van Bronckhorst als trainer van Besiktas

Giovanni van Bronckhorst is ontslagen als trainer van Besiktas. Dat melden Turkse media, waaronder Fanatik. De Turkse club staat momenteel teleurstellend zesde in de Süper Lig, en afgelopen donderdag werd er in de Europa League thuis verloren van Maccabi Tel Aviv (1-3). Dat lijkt de spreekwoordelijke druppel te zijn geweest.

Van Bronckhorst werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van Besiktas. Zijn debuut was veelbelovend: in de strijd om de Turkse Supercup werd Galatasaray met liefst 0-5 verslagen.

Ook in de weken daarna ging het uitstekend. De eerste drie Süper Lig-duels werden gewonnen, en Besiktas plaatste zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

Daarna kwam de klad er langzaam in. In de competitie verloor Besiktas van Galatasaray (2-1) en Kasimpasa (1-3), en in de Europa League ging het met nederlagen tegen Ajax (4-0) en Eintracht Frankfurt (1-3) ook niet voor de wind.

De laatste drie wedstrijden werden ook niet gewonnen. 0-0 tegen Istanbul Basaksehir, 2-4 tegen Göztepe en dus 1-3 tegen Maccabi Tel Aviv. Die laatste nederlaag was de druppel voor Van Bronckhorst. Ook zijn assistent Jean-Paul van Gastel moet vertrekken.

Volgens Fanatik wordt het jaarsalaris van 2,5 miljoen euro nog uitbetaald aan Van Bronckhorst. Daarnaast ontvangt de voormalig verdediger ook nog een extra bedrag van 1,25 miljoen euro.

Eerder was Van Bronckhorst trainer van Feyenoord, Guangzhou City FC en Rangers. Bij Feyenoord was hij veruit het meest succesvol: hij won daar één landstitel, twee TOTO KNVB Bekers en twee keer de Johan Cruijff Schaal.