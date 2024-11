Turkije mist late strafschop en moet promotie op laatste speeldag zien veilig te stellen

Turkije is er zaterdagavond niet in geslaagd zich te verzekeren van promotie naar de A-groep van de Nations League. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella kwam in eigen huis niet voorbij Wales (0-0), dat daardoor kans blijft houden om Turkije op de laatste speeldag van de eerste plek te stoten. Turkije, dat twee punten meer heeft dan Wales, gaat dinsdag op bezoek bij het nog puntloze Montenegro. Wales ontvangt die dag IJsland, dat drie punten minder heeft dan Turkije.

Bij Turkije was er een basisplaats voor Haarlemmer Orkun Kökçü, die het middenveld vormde met Hakan Çalhanoglu en nummer 10 Arda Güler. Spits Baris Alper Yilmaz werd vanaf de zijkanten bijgestaan door Yunus Akgün (rechts) en Kerem Aktürkoglu (links). Bij Wales waren de ogen vooraf vooral gericht op Premier League-aanvallers Brennan Johnson en Harry Wilson.

In het Kadir Has Stadion in Kayseri had Wales in de beginminuten het betere van het spel, maar het was Güler die voor het eerste schot op doel zorgde. Doelman Karl Darlow had weinig moeite met de inzet van de Real Madrid-middenvelder. Turkije had nadien moeite om Wales stuk te spelen, terwijl de bezoekers te weinig deden met de ruimte die er regelmatig lag.

Turkije kwam kwam beter in de wedstrijd en leek op weg naar de 1-0, toen Mert Müldür een voorzet bij de tweede paal plaatste. Merih Demiral leek binnen te kunnen tikken, maar Connor Roberts voorkwam dat met een schitterende defensieve tackle. De veruit grootste kans in de eerste helft kwam op naam van Akgün, die oog in oog met Darlow zijn meerdere moest erkennen in de goalie van Leeds United.

In de vijfde minuut van de blessuretijd van de eerste helft kwam Wales nog zeer dicht bij de openingstreffer. Harris legde af op Wilson, wiens inzet van een meter of twintig van het doel op de paal belandde. Diezelfde Wilson leverde vlak na de theepauze een dramatische pass. Akgün kon daardoor vrij uithalen van een meter of twintig, maar stelde teleur met een schot dat naast ging.

In de tweede helft viel er lange tijd weinig te beleven. Montella besloot daarom om voormalig FC Twente-spits Enes Ünal binnen de lijnen te brengen voor Yilmaz. Ünal werd vrijwel direct tot tweemaal toe dreigend. Allereerst kwam hij net niet bij een scherpe voorzet, even later werd zijn omhaal op het laatste moment gekraakt door Neco Williams.

De kansen kwamen er voor Turkije. Een prima voorzet van invaller Zeki Celik kwam terecht bij Güler, die vanaf randje zestien wild over schoot. In de slotfase leek het toch goed te komen voor Ay Yildizlilar, toen zij een strafschop kregen na een overtreding van Williams op Akgün. Aktürkoglu pakte zijn verantwoordelijkheid, maar schoot tegen de buitenkant van de paal.