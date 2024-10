Turkije heeft maandagavond in de slotfase een 2-4 zege geboekt op IJsland, in een duel waarin genoeg gebeurde. Door de zege blijven de Turken koploper in hun Nations League-groep, terwijl IJsland met vier punten op plek drie blijft staan.

De Turken, met de in Nederland geboren Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü in de basis, kenden een dramatische start. Al binnen de drie minuten stond het 1-0 voor IJsland, toen de razendsnelle Orri Óskarsson in de counter diep werd gestuurd en hard raakschoot.

Het échte spektakel volgde pas in het tweede bedrijf. Eerst kreeg Turkije een penalty na hands van Sverrir Ingason. Hakan Çalhanoglu benutte het buitenkansje, maar de goal werd afgekeurd omdat hij uitgleed en zodoende de bal twee keer raakte.

Via een prachtig afstandsschot van İrfan Can Kahveci werd het na ruim een uur spelen alsnog 1-1. En niet lang daarna volgende ook de 1-2. Opnieuw kreeg Turkije een penalty, deze keer na hands van Andri Gudjohnsen, en deze keer benutte Çalhanoglu de strafschop wel succesvol.

Tien minuten voor tijd kwam IJsland weer op gelijke hoogte, toen Gudjohnsen zijn fout goedmaakte door raak te koppen: 2-2. Turkije kon derhalve weer opnieuw gaan beginnen.

Maar dat lukte, met dank aan keeper Hákon Valdimarsson. Hij nam te veel tijd met de bal aan de voet, waarna Kerem Aktürkoglu hem met een sliding veroverde en zo Arda Güler een niet te missen kans bood: 2-3.

Diep in de blessuretijd besliste Aktürkoglu het duel helemaal. De aanvaller plaatste de bal van net buiten het strafschopgebied prachtig in de verre hoek: 2-4.