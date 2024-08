Triest nieuws: Juan Izquierdo (27) overleden na ineenzakken tijdens Copa Libertadores

Verdrietig nieuws uit Uruguay. Juan Izquierdo, een 27-jarige speler van Nacional, is daar in het ziekenhuis overleden. Dat gebeurde nadat de verdediger vorige week in de Copa Libertadores-wedstrijd tegen São Paulo plotseling onwel was geworden.

Eind vorige week zakte Izquierdo in elkaar tijdens het duel met São Paulo. Dat gebeurde vlak voor tijd, bij een 2-0 stand in het voordeel van de Braziliaanse club.

Hij werd buiten bewustzijn en per ambulance afgevoerd. Vervolgens werd hij op de intensive care behandeld.

Nu is door zijn club bekendgemaakt dat Izquierdo in het ziekenhuis is overleden. “Met de diepste pijn en impact in ons hart maakt Nacional het overlijden van onze geliefde speler Juan Izquierdo bekend”, is er te lezen.

“We betuigen ons oprechte medeleven aan zijn familie, vrienden, collega's en familieleden. Heel Nacional rouwt om dit onherstelbare verlies. Juan, je zal voor altijd bij ons blijven.”

Het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo heeft bekendgemaakt dat Izquierdo is overleden aan ‘een hartstilstand die verband houdt met hartritmestoornissen’.

Izquierdo speelde vrijwel zijn hele leven in Uruguay. Sinds het begin van dit jaar stond hij onder contract bij Nacional, dat hem destijds overnam van het Uruguayaanse Liverpool.