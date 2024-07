Trein Nederlands elftal strandt: selectie komt te laat voor persmoment

De persconferentie van Ronald Koeman gaat dinsdagavond niet door. De selectie van het Nederlands elftal kan door een gestrande trein namelijk niet op tijd in Dortmund zijn, zo meldt het Algemeen Dagblad.

De UEFA stimuleert teams vanaf het begin van het EK om ‘groen’ te reizen, maar de problemen met de trein hebben daags voor de halve finale tegen Engeland roet in het eten gegooid.

Het Nederlands elftal zou met de trein van Wolfsburg naar Dortmund reizen, maar de trein waar de selectie in moest stappen vertrok uiteindelijk niet. Nu moet Oranje alsnog met het vliegtuig reizen.

Koeman en Nathan Aké zouden aanschuiven voor de persconferentie om vooruit te blikken op de halve eindstrijd, maar de treinreis van de Oranje-selectie is dus komen te vervallen vanwege problemen op het Duitse spoor.

Of er op een ander moment nog een persconferentie komt, is vooralsnog onduidelijk. Volgens de KNVB zoekt de UEFA nog naar een alternatieve optie voor Koeman om de pers te woord te staan.

Het is ook nog niet bekend hoe laat de Oranje-selectie aankomt in Dortmund. De treinreis neemt normaal gesproken iets meer dan twee uur in beslag; met het vliegtuig zal de ploeg ongeveer een uur onderweg zijn.

Een uur voor de geplande aanvang van het persmoment van het Nederlands elftal staat de Engelse persconferentie op het programma. Om 18:45 uur blikt bondscoach Gareth Southgate vooruit op de ontmoeting met Nederland.

