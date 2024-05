Treffer Vertessen niets waard door heldenrol ex-Vitesse-ster Maximilian Wittek

Maximilian Wittek heeft zondag een enorm aandeel gehad in een cruciale zege van VfL Bochum. De Duitser, jarenlang één van de sterspelers van Vitesse, maakte in de degradatiekraker tegen FC Union Berlin de 0-1 en 0-2, waarmee hij zijn ploeg op weg hielp naar een cruciale 3-4 zege. Dankzij de overwinning klimt de ploeg van trainer Heiko Butscher over Union heen naar plek veertien en bedraagt de voorsprong op FSV Mainz 05 vijf punten. Mainz, dat nu virtueel de play-offs in moet, speelt nog drie wedstrijden, Bochum twee.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bochum pakte na ruim een kwartier spelen de leiding, toen een strakke voorzet van Moritz Broschinski kundig werd binnengelopen door Wittek: 0-1. Een kwartier later verdubbelde Wittek hoogstpersoonlijk de score. Ditmaal werd hij in de diepte aangespeeld, maar kwam de bal voor zijn verkeerde rechter terecht. Wittek kapte zijn eerste tegenstander uit, liet die volgende voorbijglijden en schoot met een strak schot in de korte hoek raak: 0-2.

Nog voor rust maakte Keven Schlotterbeck er zelfs 0-3 van, door met links hard raak te schieten. Uitgebreide feestvieringen waren er niet van de ex-Union-speler. Union moest iets forceren en begon met onder meer Yorbe Vertessen aan de tweede helft. De Belg drukte na een uur spelen zijn stempel, door de verre hoek te vinden met een laag schot vanaf een meter of twintig. Vier minuten later schoot ook Chris Bedia raak en dus was de spanning helemaal terug.

Twintig minuten voor tijd was het echter Philipp Hofmann die voor de 2-4 tekende met een geplaatste kopbal. Brenden Aaronson maakte er nog een uiterst spannende slotfase van, maar Bochum hield stand en boekt zo een uiterst cruciale zege.

Stand Bundesliga

13. Borussia Mönchengladbach 32 - 33 (-7)

14. VfL Bochum 32 - 33 (-24)

15. Union Berlin 32 - 30 (-25)

16. FSV Mainz 31 - 28 (-17)

17. FC Köln 32 - 24 (-30)

18. SV Darmstadt 32 - 17 (-46)

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties