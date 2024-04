Treffer Forbs en fraai stiftje Rijkhoff bezorgen Jong Ajax de zege op Cambuur

Een versterkt Jong Ajax heeft SC Cambuur maandagavond met een nederlaag terug naar Friesland gestuurd. Carlos Forbs en Julian Rijkhoff bezorgden de Amsterdamse beloften met twee treffers na rust de zege: 2-1. FC Den Bosch boekte tegelijkertijd in de Keuken Kampioen Divisie een overwinning op bezoek bij Jong FC Utrecht: 0-2.

Jong Ajax - SC Cambuur 2-1

Trainer Dave Vos besloot maandagavond liefst zeven spelers in zijn basiself te posteren die eerder dit seizoen al minuten hadden gemaakt voor Ajax 1. Onder meer Forbs, Rijkhoff, Kian Fitz-Jim en Silvano Vos verschenen aan de aftrap.

Door de strenge wind was het bij vlagen zeer moeilijk voetballen op Sportpark De Toekomst. Beide ploegen hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, al was Ar'Jany Martha met een schot voorlangs wel dicht bij de openingstreffer. Forbs kreeg vroeg in de tweede helft de uitgelezen kans om de 1-0 op het scorebord te zetten. De vleugelaanvaller kwam van dichtbij uit een vrije schietkans echter niet verder dan een rollertje in de handen van doelman Yanick van Osch. Jong Ajax kroop luttele minuten later aan de overzijde door het oog van de naald, nadat Rijkhoff een inzet van Remco Balk van de doellijn wist te halen.

Een kwartier voor tijd zette Forbs Jong Ajax alsnog op 1-0. Rijkhoff miste oog in oog met Van Osch, waarna Forbs ditmaal uit de rebound wel doel trof. De marge werd hierna verdubbeld door Rijkhoff, die werd weggestuurd door Kayden Wolff en Van Osch vervolgens passeerde met een fraai stiftje: 2-0. Balk zorgde diep in blessuretijd nog voor de aansluitingstreffer, al kwam zijn doelpunt uiteindelijk net te laat: 2-1. De nederlaag zal pijn doen bij Cambuur, dat de play-offs om promotie/degradatie verder uit zicht ziet raken. De achterstand op nummer acht MVV Maastricht bedraagt met nog vier duels te spelen vier punten.

Jong FC Utrecht - FC Den Bosch 0-2

