Transfervrije Thom Haye voert gesprekken met club uit de Eredivisie

Thom Haye blijft mogelijk toch langer actief in de Eredivisie. De 29-jarige middenvelder vertrok na afgelopen seizoen transfervrij bij sc Heerenveen en voert momenteel gesprekken met NAC Breda, zo meldt journalist Joost Blaauwhof van Voetbal International. Voor Haye zou het een terugkeer in het Rat Verlegh Stadion betekenen.

De defensieve middenvelder stond eerder al 2,5 jaar onder contract bij NAC. Hij speelde destijds 69 officiële duels in de hoofdmacht en groeide in Breda al snel uit tot een publiekslieveling.

Haye wil zelf graag terug naar NAC, maar kan momenteel niet anders dan afwachten. De Parel van het Zuiden moet eerst ruimte maken. Aimé Omgba lijkt nog op weg naar een vertrek uit Breda. Hij lijkt voor 1,5 miljoen euro alsnog op weg naar KAA Gent, aangezien de transferwindow in België nog open is tot en met 6 september.

Het is dus nog geen uitgemaakte zaak dat Haye terugkeert bij NAC. Volgens zijn entourage is er stevige concurrentie van clubs uit het buitenland. Begin dit jaar was Haye nog dicht bij een transfer naar het Italiaanse Como, de club van trainer Cesc Fàbregas die later promoveerde naar de Serie A.

Kongolo

NAC verraste maandag met het aantrekken van Terence Kongolo. Het jeugdproduct van Feyenoord keerde zo na zeven jaar terug in de Eredivisie. Hij tekende een contract voor twee seizoenen en kwam transfervrij over van Fulham.

Kongolo, die zowel in de rol centrumverdediger als in die van linksachter uit de voeten kan, maakte tussen 2012 en 2017 furore namens Feyenoord. Het leverde hem een toptransfer naar AS Monaco op, dat liefst vijftien miljoen euro betaalde voor de toen 23-jarige verdediger.



In het prinsendom werd Kongolo echter te licht bevonden, en hij stapte al een halfjaar later over naar Premier League-laagvlieger Huddersfield Town. The Terriers huurden hem toen nog en besloten weer een halfjaar later twintig miljoen neer te tellen voor een definitieve overname.