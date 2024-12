Transfervrije Kostas Lamprou kan na vertrek bij Feyenoord in de Eredivisie blijven

De transfervrije Kostas Lamprou (33) kan aan de slag bij NAC Breda, weet Voetbal International. De Parel van het Zuiden wil de ervaren Griekse doelman in de winterstop contracteren. Lamprou zit al maanden zonder club, nadat zijn contract bij Feyenoord afgelopen zomer ten einde kwam.

Volgens VI staat Lamprou ervoor open om bij NAC te tekenen. In het verleden keepte hij in twee verschillende periodes voor aartsrivaal Willem II. Namens de Tilburgers stond Lamprou in 137 officiële wedstrijden onder de lat.

Bij NAC moet Lamprou een geroutineerde stand-in worden van de Poolse doelman Daniel Bielica (25). Wat er gaat gebeuren met Roy Kortsmit (32) of Tein Troost (22) is vooralsnog onbekend.

Wel spreekt journalist Joost Blaauwhof over ‘ontwikkelingen binnen het keepersbestand’. Tegen Almere City (1-0 winst) zat Kortsmit als enige reservedoelman bij de selectie.

In Nederland stond Lamprou al onder contract bij Feyenoord, Excelsior Rotterdam, Willem II, Ajax, Vitesse, RKC Waalwijk en PEC Zwolle. De Griek keepte bijna tweehonderd wedstrijden in de Eredivisie.

In het afgelopen seizoen was Lamprou derde doelman bij Feyenoord, achter Timon Wellenreuther en Justin Bijlow. Dit seizoen prefereren de Rotterdammers met Plamen Andreev (19) een jongere derde keeper.

Lamprou zal nog even geduld moeten hebben, zo valt op te maken uit de berichtgeving van Blaauwhof. Het lijkt erop dat NAC de goalie vanaf begin januari aan de selectie wil toevoegen.